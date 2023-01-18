生活成本增加更多女性進職場 亞歐洲人口續下滑

（法新社巴黎17日電） 全球人口最近首度突破80億人，但包括世界人口第一大國中國等一些國家的人口卻是下滑，這樣的縮減趨勢將延續。

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受到生活成本升高、更多女性進入職場與晚生等因素影響，一些國家的新生兒變少。

中國今天公布的官方數據顯示，去年中國人口減少，為60多年來首見。今年印度預計將超越中國，成為全球人口最多的國家。

聯合國預測全球人口從現在到2100年之間的變化，根據去年7月公布的數據，未來數十年其他國家的人口也料將縮減，主要是在歐洲與亞洲。

非洲則呈現另一種面貌。在2100年前，非洲人口預計將從14億人增至39億人，相當於全球約有38%的人口住在非洲，而今日的比率約為18%。

有8個人口破1000萬人的國家，人口在過去十年間下滑，其中大多數是歐洲國家。

飽受戰火蹂躪的烏克蘭是其中之一，還有希臘、義大利、波蘭、葡萄牙與羅馬尼亞，這些國家的出生率特別低。根據世界銀行（World Bank），每名婦女平均只生下1.2至1.6個小孩。

值得注意的是，希臘、波蘭與羅馬尼亞的移入人口，也比前往歐洲大陸其他國家的移出人口少。

在歐洲以外地區，日本的人口也因為老化而下跌，日本婦女平均生下1.3個小孩，移入人口也很低。日本人口在2011年至2021年間減少超過300萬人。

最後，在敘利亞，受到2011年而起的戰爭衝擊，人口受到重創。

根據聯合國，這8個國家的人口預計將持續減少，其中敘利亞是特例。

中國的人口預計將在2100年前縮減近一半，從目前的逾14億人減至7億7100萬人。

俄羅斯人口將在2030年前開始縮減，德國、南韓與西班牙也是。

泰國、法國、北韓與斯里蘭卡的人口預計將在2050年前下滑。

至於其他許多國家，包括印度、印尼、土耳其與英國在內，人口預計將在本世紀下半葉開始減少。

同時，根據聯合國數據，整個地球的人口在達到104億人高峰後，預計將在2090年代開始下跌。

到了2100年，歐洲、美洲與亞洲人口將開始下滑，但非洲人口預計將持續攀升。

© 2023 AFP