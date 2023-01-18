研究：吃一條美國淡水野生魚 相當於喝有毒水一個月

（法新社巴黎17日電） 最新研究顯示，若吃了一條在美國河流或湖泊捕捉的淡水魚類，相當於喝了帶有「永久性化學物質」的有毒飲用水長達一個月。

廣告 繼續瀏覽後續

肉眼看不見的「永久性化學物質」（PFAS）首先在1940年代被發明，特性是防水和耐高溫，現在被用於不沾鍋、織品、滅火泡沫和食物包裝等。

然而，PFAS這種全氟/多氟烷基物質的耐久性，也代表着它帶來的污染會隨着時間在空氣、土壤、湖泊、河流、食物、飲用水，甚至人體內累積。

長期以來，呼籲嚴格規範PFAS的呼聲不斷，據信它與多項嚴重的健康問題有關，包括肝損傷、高膽固醇、免疫反應降低，以及多種癌症。

為了找出PFAS對當地魚類造成的污染，研究學者團隊分析自2013到2015年間，於全美各地河流、湖泊捕捉的500多個魚類樣本。

根據發表於國際期刊「環境研究」（Environmental Research）的最新研究，在魚類體內發現的PFAS中位數為每公斤9500奈克。

檢測出的PFAS當中，將近3/4為全氟辛烷磺酸（PFOS），這是多達數千種PFAS當中最常見也最危險的一種。

根據學者計算，只要吃下一隻淡水魚，就相當於喝下PFOS含量為48ppt（兆分比）的飲用水長達一個月。

美國環境保護署（US Environmental Protection Agency）去年將飲用水的PFOS安全標準降低至0.02ppt。

研究指出，淡水魚體內發現的PFAS含量，比市售魚類高出278倍。

領導這項研究的非營利機構「環境工作團」（Environmental Working Group，EWG）資深科學家安德魯斯（David Andrews）告訴法新社，他從小就捉魚來吃，但現在，「我沒辦法看着魚，然後不去想它含有多少PFAS污染物」。

研究作者之一的安德魯斯說，對於仰賴捉魚來補充蛋白質的弱勢群體，或是基於社會或文化因素而吃魚的族群而言，這項發現尤其令人憂心。

他說，「這項研究令我非常生氣，因為那些生產並使用PFAS的企業污染了地球，卻沒有負起相應責任」。

英國利物浦約翰摩爾斯大學（Liverpool John Moores University）環境污染學者柏恩（Patrick Byrne）說，PFAS「或許是人類在21世紀面臨的最大化學威脅」。他並沒有參與上述研究。

他告訴法新社，「這份研究相當重要，因為它提供了PFAS從魚類直接大範圍轉移到人類身上的第一項證據」。

安德魯斯呼籲嚴加監管，停止非必要的PFAS使用。

在此研究發布前，丹麥、德國、荷蘭、挪威和瑞典13日已向歐洲化學品管理局（ECHA）提交禁止使用PFAS的提案。

© 2023 AFP