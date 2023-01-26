自行車太多無處放 阿姆斯特丹打造水底停車空間

（法新社阿姆斯特丹25日電） 受到單車停車空間日益減少所苦，荷蘭首都阿姆斯特丹今天啟用市內最大單車停車場，在水底打造停車空間，堪稱工程創舉。

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這個停車場建在IJ河支流河口水域Open Haven Front的下方，2月另1處位於IJ河畔的停車場也將啟用，共計兩座停車場將為這座熱愛自行車的城市提供1萬1000個自行車位。

兩處停車場於2019年開始建造，建造期間還得抽掉阿姆斯特丹中央車站旁Open Haven Front一部分的水。市府發布的縮時影片顯示水如何抽出、建築物如何建造、最後又是怎麼重新把水灌入。

荷蘭基礎設施部副部長赫依蓮（Vivianne Heijnen）在開幕式上告訴法新社：「在水資源方面，我們擁有豐富的知識和專長。」她說，這種存儲「充分利用了小國的空間」。

設計公司wUrck表示，騎士搭乘電扶梯進入水平面下9公尺處，即可看到廣大的停車空間。wUrck還說，打造這座超現代停車空間的用意，是想喚起民眾對身處海洋環境的自覺。

阿姆斯特丹市議員範德霍斯特（Melanie van der Horst）說：「現在大家可以安心了，來到阿姆斯特丹車站，馬上就有位置可以停放腳踏車。」

根據阿姆斯特丹2021年自行車監測計畫，這座城市估計有多達90萬輛自行車，每天約62萬5000輛騎上路，長期以來自行車位一位難求。

© 2023 AFP