洛城槍枝大展人潮踴躍 民眾絕口不提近期槍案

（法新社加州安大略29日電） 美國洛杉磯今天舉行槍枝展，攤位上展示彈藥、步槍和防彈背心，交易熱絡，絲毫看不出數天前附近才發生大規模槍擊事件。 數以千計民眾湧入本周末在加州安大略市（Ontario）舉行的「西部十字路口槍枝大展」（Crossroads of the West Gun Show），12歲以下兒童可免費入場，推着嬰兒車的婦女把玩着小型手槍，身材魁梧的年輕男子仔細研究半自動步槍，現場氣氛熱絡，多數人對於敏感話題絕口不提。

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9月21日，加州蒙特瑞公園市（Monterey Park）華人經營的舞廳「舞星」發生槍案案，造成11人死亡。兩天後，另一名槍手在舊金山附近半月灣（Half Moon Bay）農場擊斃7人，兩案槍手都是年長亞裔男子。

攤商馬坎森（Crystal Markanson）表示：「沒人談論這些事件，這星期反而買氣大增。」 「每次媒體談論大規模槍擊事件時，人們都會購買槍枝，因為他們擔心以後沒槍可買。」

34歲的空調銷售員李維茲（Brett Reeves）說：「針對特定型號的槍枝並非正確答案。」

加州是全美槍枝管制最嚴格的其中一州，攻擊步槍已被禁用30多年，但李維茲說，「我們還是不斷聽到大規模槍擊事件」。

自稱是自由主義者的他擁有十幾把槍，都沒向當局登記。

李維茲說，他對蒙特瑞公園市槍手使用的是非法槍枝並不感到意外，「限制只會促使人們轉入地下，瘋狂的精神病患者會繼續以無辜的人為目標」。

不同於美國其他城市，安大略市民眾在展場購買槍枝後無法立刻帶走，他們得證明自己年滿21歲，通過背景調查，還得等上10天才能收到寄來的槍枝。

© 2023 AFP