阿凡達2續航力驚人 躍升影史第4賣座強片

(法新社洛杉磯22日電) 「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)持續雄霸票房第一寶座,周末在北美進帳約1570萬美元,全球累計票房已來到影史第4。