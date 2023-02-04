美宣布學校午餐營養新標準 減鹽糖阻兒童肥胖

（法新社華盛頓3日電） 美國農業部今天提出飲食新標準：減鹽、減糖，目的是解決兒童肥胖問題，並為美國兒童提供更有營養的學校午餐，不過在「合理限制」下，可以繼續喝巧克力牛奶。

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法新社報導，美國農業部長威薩克（Tom Vilsack）在聲明中表示：「許多兒童得不到他們需要的營養，與飲食有關的疾病正在增加。」 他說：「研究表明，對大多數孩子來說，學校午餐是一天中最健康的膳食，證明這是讓孩子獲得所需營養，迎向光明未來的重要工具。」

美國聯邦政府資助的學校午餐擬議進行修改，將逐漸減少每周的鈉攝取量。鈉會增加罹患高血壓或心臟疾病的風險。 當局還將限制可能導致肥胖或第2型糖尿病的糖含量，鎖定優格和早餐麥片等高糖產品。 根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，將近20%，相當於1470萬名2至19歲美國兒童和青少年有肥胖問題。 根據新標準，年幼兒童有更多機會獲得低脂和脫脂牛奶，年齡較大的兒童則被允許在「合理限制下」飲用添加糖的調味牛奶。 新標準將更加重視全穀類食物，眾所周知，全穀類食物可以降低患心血管疾病、中風和糖尿病的風險。

© 2023 AFP