薇拉戴維絲喜獲葛萊美 集滿演藝尊榮大滿貫

(法新社5日洛杉磯法新電)美國影星薇拉戴維絲(Viola Davis)今天勇奪葛萊美獎最佳誦讀專輯獎項,這讓她躋身演藝界大滿貫俱樂部之列,也就是生涯榮獲競爭激烈的艾美、葛萊美、奧斯卡與東尼四大獎。

薇拉戴維絲替自己2022年暢銷回憶錄「發現自我」(Finding Me)錄製有聲書,讓57歲的她今天獲頒葛萊美獎肯定。

薇拉戴維絲表示,「我寫『發現自我』是為了紀念6歲的薇拉。」她在洛杉磯一場未獲電視轉播的頒獎典禮上說:「為了紀念她(薇拉)的生活,她的快樂,她的創傷,所有所有的一切。這是一段多美好旅程─我拿到EGOT了!」

戴維絲這次競逐的葛萊美獎「最佳誦讀專輯」獎項,其他入圍對手都實力堅強,包括同樣也是EGOT榮銜在身的喜劇演員梅爾布魯克斯(Mel Brooks)、作曲家兼演員林曼努爾米蘭達(Lin-Manuel Miranda)、演員傑米福克斯(Jamie Foxx)以及音樂人奎斯特拉夫(Questlove)。

薇拉戴維絲2015年以電視影集「謀殺入門課」(How To Get Away with Murder)贏得艾美獎,2017年以「心靈圍籬」(Fences)榮獲奧斯卡最佳女配角獎,並先後以「藩籬」(Fences)以及「海德利二世」(King Hedley II)贏得兩座東尼獎。

這讓薇拉戴維絲成為史上第18位集滿演藝四大滿貫的藝人,在她之前最着名的是2021年的珍妮佛哈德遜(Jennifer Hudson),其它得獎者包括珍妮佛哈德遜(Jennifer Hudson)、琥碧戈柏(Whoopi Goldberg)、安德魯.洛伊.韋伯(Andrew Lloyd Webber)、約翰傳奇(John Legend)等。

