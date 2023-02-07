Google將推出聊天機器人Bard

（法新社舊金山6日電） 谷歌（Google）今天表示，將推出聊天機器人Bard，準備與投資ChatGPT研發公司的微軟（Microsoft）上演人工智慧（AI）大戰。

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ChatGPT是獲得微軟支援的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人。

Alphabet執行長皮查伊（Sundar Pichai）在部落格文章中說，公司將推出名為Bard的聊天AI服務，以測試用戶反應，隨後在未來數周內對外開放使用。

他也表示，Google計畫在搜尋引擎中增加AI功能，為複雜的查詢合成資料。目前對於有明確答案的問題，Google會提供網路上其他地方存在的文本。

微軟也正為旗下搜尋引擎Bing做同樣的努力，把OpenAI的功能嵌入其中。

外界擔憂聊天機器人技術可能成為錯誤資訊的超級傳播者。然而，皮查伊堅稱，Bard產生的回應將「符合現實世界對資訊的品質、安全和有根據性的高標準」。

Google母公司Alphabet上周財報表現欠佳，不如投資人預期，公司採取行動的壓力升高。Alphabet上月宣布將裁員約1萬2000人，同時會更專註於AI計畫。

© 2023 AFP