超級盃搶風頭 北美周末票房冠軍「舞力麥克3」慘淡登頂

(法新社洛杉磯12日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,史蒂芬索德柏(Steven Soderbergh)的新片「舞力麥克的最後一舞」以約820萬美元的票房收入,榮登本周末北美票房冠軍寶座,但在超級盃周末期間,北美票房整體不盡理想。

「舞力麥克的最後一舞」(Magic Mike's Last Dance,暫譯)由華納兄弟(Warner Bros.)出品,是「舞力麥克」電影系列第三部作品,片中懷有遠大夢想的主角脫衣舞者是由查寧塔圖(Channing Tatum)飾演。

但北美本周末票房整體來看並不亮眼,這無疑是受到職業美式足球聯盟(NFL)年度冠軍賽「超級盃」(Super Bowl)的影響,因為那是全年度美國最多人觀賞的體育賽事。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David A. Gross)稱,這部喜劇電影的續集,開片票房十分疲軟。

但另一位製作人詹姆斯柯麥隆(James Cameron),本周末就沒有什麼值得抱怨的了。

因為他的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),以690萬美元的票房,在本周末北美排行榜位居第2。而他的鉅作「鐵達尼號」(Titanic)的3D版本,以640萬美元排名第3,這是第1次出現導演有兩部片的票房擠進前5名的情況。

排在第4的是派拉蒙(Paramount)出品的票房600萬美元電影「追星奶奶團」(80 for Brady,暫譯),在該片中,老牌女星莉莉湯姆琳(Lily Tomlin)、珍芳達(Jane Fonda)、麗塔莫瑞諾(Rita Moreno)、莎莉菲爾德(Sally Field)等人飾演一群好友,一起去看NFL傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)在2017年超級盃的比賽。

上周末票房龍頭「敲敲門」(Knock at the Cabin)本周末收入440萬美元,排名滑落到第5。這部令人毛骨聳然的驚悚片,由強納森葛洛夫(Jonathan Groff)與班艾德里奇(Ben Aldridge)主演,他們帶着兩個年幼的小孩到一個偏僻的小屋度假。而戴夫包蒂斯塔(Dave Bautista)飾演的神秘男子來到門前,並發出嚴重的警告,這讓他們感到十分不安。

排名第6至第10的作品依序為:「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish),390萬美元;「超難搞先生」(A Man Called Otto),260萬美元;「人肉搜索2:失蹤搜救」(Missing),260萬美元;「窒友梅根」(M3GAN),170萬美元;「迫降危機」(Plane) ,120萬美元。

© 2023 AFP