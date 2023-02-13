超級盃搶風頭 北美周末票房冠軍「舞力麥克3」慘淡登頂

（法新社洛杉磯12日電） 北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh）的新片「舞力麥克的最後一舞」以約820萬美元的票房收入，榮登本周末北美票房冠軍寶座，但在超級盃周末期間，北美票房整體不盡理想。

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「舞力麥克的最後一舞」（Magic Mike's Last Dance，暫譯）由華納兄弟（Warner Bros.）出品，是「舞力麥克」電影系列第三部作品，片中懷有遠大夢想的主角脫衣舞者是由查寧塔圖（Channing Tatum）飾演。

但北美本周末票房整體來看並不亮眼，這無疑是受到職業美式足球聯盟（NFL）年度冠軍賽「超級盃」（Super Bowl）的影響，因為那是全年度美國最多人觀賞的體育賽事。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）稱，這部喜劇電影的續集，開片票房十分疲軟。

但另一位製作人詹姆斯柯麥隆（James Cameron），本周末就沒有什麼值得抱怨的了。

因為他的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），以690萬美元的票房，在本周末北美排行榜位居第2。而他的鉅作「鐵達尼號」（Titanic）的3D版本，以640萬美元排名第3，這是第1次出現導演有兩部片的票房擠進前5名的情況。

排在第4的是派拉蒙（Paramount）出品的票房600萬美元電影「追星奶奶團」（80 for Brady，暫譯），在該片中，老牌女星莉莉湯姆琳（Lily Tomlin）、珍芳達（Jane Fonda）、麗塔莫瑞諾（Rita Moreno）、莎莉菲爾德（Sally Field）等人飾演一群好友，一起去看NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）在2017年超級盃的比賽。

上周末票房龍頭「敲敲門」（Knock at the Cabin）本周末收入440萬美元，排名滑落到第5。這部令人毛骨聳然的驚悚片，由強納森葛洛夫（Jonathan Groff）與班艾德里奇（Ben Aldridge）主演，他們帶着兩個年幼的小孩到一個偏僻的小屋度假。而戴夫包蒂斯塔（Dave Bautista）飾演的神秘男子來到門前，並發出嚴重的警告，這讓他們感到十分不安。

排名第6至第10的作品依序為：「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），390萬美元；「超難搞先生」（A Man Called Otto），260萬美元；「人肉搜索2：失蹤搜救」（Missing），260萬美元；「窒友梅根」（M3GAN），170萬美元；「迫降危機」（Plane） ，120萬美元。

© 2023 AFP