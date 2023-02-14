亞馬遜Zoox機器人計程車來羅！加州公路測試員工接駁

（法新社紐約13日電） 跨國電商企業亞馬遜（Amazon）旗下自動駕駛車公司Zoox今天表示，無須手動控制的機器人計程車上周末在加州公共道路測試運行，是這項產業的重大突破。

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Zoox在部落格文章中表示，這些外觀方方胖胖的的電動車僅限全職員工搭乘，他們可在正常辦公時間使用這項服務，在舊金山附近福斯特市（Foster City）的總部辦公大樓之間短距離往返。

Zoox執行長伊凡斯（Aicha Evans）說：「對於Zoox和整個自動駕駛車產業而言，這是個了不起的里程碑。」

Zoox表示，公司在周末期間測試這項服務，將在未來數月開放員工使用。

Zoox聯合創辦人兼科技長李文森（Jesse Levinson）在文章中說：「成為全球第一個搭乘行駛在開放公共道路、無手動控制機器人計程車的人，是我人生中的亮點之一。」

「我迫不及待地想讓每個人體驗到那種魔力。」

諸如美國企業Alphabet子公司Waymo和通用汽車（General Motors）旗下新創公司Cruise等其他企業，也不斷在有限區域內測試機器人計程車服務，但這些車輛仍配備控制裝置，讓人類司機員得以操控，以防事故發生。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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