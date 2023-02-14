奧斯卡年度午宴 湯姆克魯斯帥氣現身

（法新社洛杉磯14日法心電）影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）今天在近200位奧斯卡入圍者齊聚一堂的年度午宴中，證明自己「好萊塢最後一位真正電影明星」稱號不假。

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在加州比佛利山的這場午宴雖有大導演史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）、女星凱特布蘭琪（Cate Blanchett）等滿坑滿谷的A咖人物，湯姆克魯斯吸引力依舊高人一等，無論是好萊塢大亨還是諾貝爾和平獎得主馬拉拉．尤沙夫賽（Malala Yousafzai），都等着和他寒暄哈拉。

湯姆克魯斯今年是以「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）製片身分入圍奧斯卡獎。這部他自己領銜演出的動作大片，在奧斯卡金像獎頒獎典禮上抱回最佳影片獎的呼聲愈來愈高。

湯姆克魯斯告訴法新社說：「這真是令人難以置信…我只不過是想把觀眾拉回電影院。」不過他承認，「這很讓人愉快」。

在巴基斯坦爭取女性教育權成名的馬拉拉，今天以紀錄短片「家門口的陌生人」（Stranger at the Gate，暫譯）執行製作人身分出席午宴，她見到阿湯哥後直呼「好不真實」。

她告訴法新社說：「我以前曾在銀幕上看過他，現在卻見到他本人。」

第95屆奧斯卡頒獎典禮將在美國時間3月12日登場。

© 2023 AFP