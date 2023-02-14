活着交代身後事 墨國App利用NFT技術預錄遺言

（法新社墨西哥市13日電） 一款能預錄遺言、儲存訊息的應用程式（App）在墨西哥問世，這款應用程式利用NFT技術，讓用戶能在過世後，把想說的話分享給至親好友。

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這款應用程式Past Post創作者法瑞爾（Miguel Farrell）說：「墨西哥人笑看生死，但真要談論死亡，仍是難事。」

他告訴法新社，這款應用程式「能讓你為最不經意時來到的此刻，留下自己的東西」。

雖然墨西哥人會在每年的亡靈節開心收下寫有自己名字的骷髏頭糖禮物，但他們往往不太願意討論這個議題，特別是遺產繼承問題。

舉例來說，一個身體健康的父親可預先錄下祝賀訊息，讓他的孩子們在多年後畢業、倘若父親屆時已不在人世時，能聽到父親的祝賀。

這款應用程式能讓用戶針對辦理葬禮的偏好，或是銀行帳戶和社交媒體帳號的管理事務留下指示。

Past Post以「非同質化代幣」（NFT）形式保存這些內容。NFT是一種比特幣（Bitcoin）等加密貨幣背後所使用、利用區塊鏈技術的數位所有權證明。

根據墨西哥市公證人協會說法，法瑞爾強調，這款年費19美元（約新台幣574元）的應用程式無法取代絕大多數墨西哥人都沒有立下的遺囑。

法瑞爾說，這些內容「雖不具法律價值，卻擁有非常重要的象徵意義」。諾德魯姆說：「歐洲各國將倚賴挪威能源供應多年。」

© 2023 AFP