中國不再清零 街頭各處篩檢亭發揮剩餘價值

（法新社北京18日電） 隨中國撤銷COVID-19「清零」防疫政策，一些當初設置的臨時隔離中心、篩檢亭等開始轉為迷你圖書館、警衛亭、簡易資訊服務站甚至雜物間，充分發揮剩餘價值。

廣告 繼續瀏覽後續

自從北京當局去年12月放鬆已堅持近3年的嚴格清零防疫後，中國各城市內數以萬計這類臨時篩檢站、亭該如何處理成為新課題。

這些一度無處不在、儼然清零政策象徵的篩檢站、亭，如今開啟「第二春」。

一名蘇州官員告訴法新社：「與其任由閑置，我們正試着以適合的時間或地點將其再利用。」

有些在火車站附近的站、亭轉為簡易資訊服務站，提供就業資訊或職場法律諮詢；有些被地方民警或清潔人員拿來放雜物。

一名河道清潔工說：「我們來蘇州本地工作時，都還沒這些亭子，現上級將這些交給我們。我們現在供下班後放手套與打掃工具用，雨天還可以躲雨。」

在山東省會濟南，一些被轉為愛心小屋供路人遮風避雨、手機充電，還提供免費熱水。

還有一些轉為紅十字會的服務據點、貨車司機休息站或資源回收亭。

但因還有太多這類亭、站閑置，有些被人拿到網路上賣。二手品買賣app「閑魚」上，一個這類亭、站的售價在人民幣100到8000元不等，取決於設備好壞情況。

© 2023 AFP