曾遭納粹掠奪又被拍賣 夏卡爾畫作「父親」紐約展出

（法新社紐約17日電） 着名藝術家夏卡爾（Marc Chagall）1911年創作的布面油畫「父親」（Father），在波蘭遭佔領期間被納粹掠奪，去年歸還給物主家人，但不久後被拍賣出去。現在這幅作品2023年整年都將在紐約猶太博物館展出。

廣告 繼續瀏覽後續

這幅畫作後來輾轉流浪到法國，去年11月在富藝斯（Phillips）拍賣行以740萬美元（約新台幣2270萬元）拍出，為這幅作品顛沛流離的歷史畫下句點。

這件藝術品是1928年由波蘭猶太裔小提琴製造商森德（David Cender）買下，他的家人被迫搬到洛茲（Lodz）貧民窟時，沒有把這幅畫作帶走。

森德後來被驅逐到奧斯威辛（Auschwitz）集中營，他的妻子與女兒在那裡遭到殺害，森德存活下來並於1958年搬到法國，他在不到10年後死亡，但生前沒有重新獲得這幅畫作的所有權。

與此同時，這幅畫作再次出現在展覽中，根據富藝斯拍賣行與法國文化部說法，最後還在1947年到1953年之間被夏卡爾本人買下，但他不知道這幅畫作的出處。

出生於俄羅斯帝國的夏卡爾於1985年死亡後，「父親」重新進入法國國家收藏，之後送到龐畢度中心（Pompidou Center），最終存放在巴黎猶太藝術與歷史博物館（Museum of Jewish Art and History）。

法國國會2022年初全體一致通過一項法律，將歸還納粹從猶太人家庭手中掠奪的15件作品。時任法國文化部長巴舍洛（Roselyne Bachelot）稱這是歷史性的「第一步」，指出其他遭掠奪的藝術品與書籍仍是公共收藏。

紐約猶太人博物館（Jewish Museum）主任古爾德（Claudia Gould）說，她很「榮幸」能借到這幅畫作並向大眾展示。

她在聲明中說：「第二次世界大戰期間有大量的藝術品遭體制性掠奪，其中有許多最終物歸原主，這是20世紀藝術史上最戲劇性的故事之一，也是今日持續引發迴響的故事之一。」

「猶太人博物館必須把這些故事流傳下去。」

夏卡爾的「父親」布面油畫將展至2024年1月1日。

© 2023 AFP