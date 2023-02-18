非法僱用100多名童工 美食品衛生公司挨罰4602萬元

（法新社華盛頓17日電） 美國勞工部今天表示，美國一家衛生公司僱用100多名孩童從事「危險職業」，讓他們在肉品加工廠內工作，因此支付了150萬美元（約新台幣4602萬元）罰金。

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官員發現，食品衛生承包商「包裝工衛生服務公司」（Packers Sanitation Services）僱用至少102名年齡介於13到17歲的孩童，讓他們在8個州的13個工廠內值大夜班。

勞工部在聲明中說：「這些兒童工作時會接觸到危險的化學物質，且必須清潔肉品處理設備，包括厚背鋸、胸骨鋸與割頭機。」

聲明又提到，至少有3名未成年者在替這家公司工作時受傷。

根據調查，這些設施為主要肉品加工企業經營的工廠，包括泰森食品公司（Tyson Foods Inc.）、JBS Foods與嘉吉公司（Cargill Inc.）。這些公司沒有挨罰。

勞工部官員羅曼（Jessica Looman）說：「這起案件的違規僱用童工行為是體制性的…清楚地表明公司各個層面都存在失職。」

她向媒體表示，官員發現自2018年起，違規僱用童工的案件增加了50%。

她又說：「這些兒童永遠不應該受雇於肉品包裝廠，這種事只有在僱主沒有從一開始負起責任，預防違規僱用童工時才會發生。」

這家公司是在一些州尋求放寬童工保護規定，以協助面臨勞力短缺的公司尋找更多工人時挨罰，祭出罰款的州為愛荷華州與明尼蘇達州。

© 2023 AFP