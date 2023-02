蟻人與黃蜂女上映意外叫座 登上北美票房冠軍

(法新社洛杉磯1日電) 迪士尼新片「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)上映意外引發轟動,長周末估計海撈1.18億美元,登上北美票房冠軍。

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)上述估算已超出原先預期,也讓這部漫威英雄新片創下美國總統節長周末最賣座紀錄之一。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David A. Gross)表示,按照漫威公司自己的標準,這是很好的開端。儘管影評和觀眾給分「反常地差強人意」,依然寫下出色成績,朝北美票房排行榜冠軍邁進一大步」。

知名導演詹姆斯柯麥隆(James Cameron)執導的「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)本周末以750萬美元票房位居第2;「阿凡達:水之道」目前全球票房已累積22.4億美元,站上影史第3名,擠下1997年經典愛情電影「鐵達尼號」(Titanic)。鐵達尼號今年帶領全球重新經歷這段渝越生死的愛情故事,以紀念這部史詩級浪漫巨作上映25周年。

同為詹姆斯柯麥隆執導、2009年上映的科幻電影「阿凡達」,目前以29億美元票房紀錄高居全球影史榜首。

本周第3名是適合闔家觀賞的「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish),上映第9周仍有740萬美元進帳的穩定表現。

第4名是上周末領頭羊、由好萊塢男星查寧塔圖(Channing Tatum)主演的喜劇片「舞力麥克3」(Magic Mike's Last Dance),周末票房580萬美元。

排名第5的是「敲敲門」(Knock at the Cabin),進帳460萬美元。

排名第6至第10的作品依序為:「追星奶奶團」(80 for Brady),430萬美元;「鐵達尼號:25周年紀念」(Titanic: 25th Anniversary),270萬美元;「馬羅」(Marlowe,暫譯),220萬美元;「人肉搜索2:失蹤搜救」(Missing),200萬美元;「超難搞先生」(A Man Called Otto),190萬美元。(譯者:紀錦玲)

© 2023 AFP