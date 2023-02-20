蟻人與黃蜂女上映意外叫座 登上北美票房冠軍

（法新社洛杉磯1日電） 迪士尼新片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）上映意外引發轟動，長周末估計海撈1.18億美元，登上北美票房冠軍。

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北美院線聯盟（Exhibitor Relations）上述估算已超出原先預期，也讓這部漫威英雄新片創下美國總統節長周末最賣座紀錄之一。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，按照漫威公司自己的標準，這是很好的開端。儘管影評和觀眾給分「反常地差強人意」，依然寫下出色成績，朝北美票房排行榜冠軍邁進一大步」。

知名導演詹姆斯柯麥隆（James Cameron）執導的「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water）本周末以750萬美元票房位居第2；「阿凡達：水之道」目前全球票房已累積22.4億美元，站上影史第3名，擠下1997年經典愛情電影「鐵達尼號」（Titanic）。鐵達尼號今年帶領全球重新經歷這段渝越生死的愛情故事，以紀念這部史詩級浪漫巨作上映25周年。

同為詹姆斯柯麥隆執導、2009年上映的科幻電影「阿凡達」，目前以29億美元票房紀錄高居全球影史榜首。

本周第3名是適合闔家觀賞的「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），上映第9周仍有740萬美元進帳的穩定表現。

第4名是上周末領頭羊、由好萊塢男星查寧塔圖（Channing Tatum）主演的喜劇片「舞力麥克3」（Magic Mike's Last Dance），周末票房580萬美元。

排名第5的是「敲敲門」（Knock at the Cabin），進帳460萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「追星奶奶團」（80 for Brady），430萬美元；「鐵達尼號：25周年紀念」（Titanic: 25th Anniversary），270萬美元；「馬羅」（Marlowe，暫譯），220萬美元；「人肉搜索2：失蹤搜救」（Missing），200萬美元；「超難搞先生」（A Man Called Otto），190萬美元。（譯者：紀錦玲）

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