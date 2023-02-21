珍芳達促通過維護公海生物多樣性協定

（法新社紐約聯合國總部20日電） 聯合國將就保護公海生物多樣性協定展開為期兩周談判之際，社會運動家、好萊塢女星珍芳達（Jane Fonda）今天警告，人類正在「失去海洋」。

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85歲的珍芳達受訪時表示：「海洋提供我們50%的氧氣來源，養活數以十億計人，而它如今奄奄一息。」

她在紐約向會議主席李蕾娜（Rena Lee, 譯音）遞交一份超過550萬人連署的請願書。許多人希望，歷經15年等待後，這場重要會談終能催生一項保護廣闊海洋的條約。

珍芳達今晚遞交的這份請願書，呼籲達成「強有力」的條約。這位老牌女星對記者說：「我有孩子，有孫子，只希望在我有生之年能盡我所能，不讓我們毀滅這個星球。」

珍芳達稍後在接待會中表示，隨着這項會談展開，她看見了「一線希望」，「我們需要一項全球性的海洋條約，現在就需要…再拖下去，後果自負」。

珍芳達描述了禍害海洋的各種問題，從塑膠污染到過度捕撈、氣候暖化、海洋酸化和漏油等。

「我敦促你們，作為母親、祖母和這個世界的公民：拋開政治、貪婪、特殊利益和惰性，這些往往會消磨大膽的想法。」

「讓我們達成這項條約。」

© 2023 AFP