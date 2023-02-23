遭歐盟執委會官方裝置禁用 TikTok表遺憾

（法新社布魯塞爾23日電） 歐洲聯盟發言人今天告訴法新社，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）基於資料保護疑慮，禁止執委會工作人員使用的官方裝置下載TikTok。TikTok對此表示遺憾。

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發言人說，這項禁令意味着歐盟執委會工作人員的個人裝置也同樣禁用，其中包括已安裝官方應用軟體app的手機。這證實了新聞網站Euractiv稍早的報導。

歐盟執委會僱員必須儘快移除TikTok，並在3月15日以前完成。

TikTok母公司是北京的字節跳動公司，在外界憂心中國當局利用TikTok取得使用者個資的情況下，TikTok近幾個月來逐漸成為西方放大檢視的目標。

美國去年禁止聯邦裝置下載Tiktok，部分國會議員甚至力圖禁止TikTok在美業務。

據報荷蘭政府基於類似的疑慮，上月建議公職人員不要使用這款app。

TikTok去年11月坦承中國部分工作人員可以取得歐洲使用者的資料。

TikTok執行長周受資上月在布魯塞爾和歐盟官員會談，歐盟官員在會中提醒TikTok確保歐洲使用者的資料安全。

歐盟一名發言人當時說，周受資堅稱公司目前正在努力建置一套健全的系統，在歐洲處理歐洲的資料。

TikTok也承諾將把美國使用者的資料儲存在美國，以緩解華府的疑慮。

TikTok今天表示，該公司對歐盟執委會的禁令表達遺憾，並說這項決定是基於對其平台的誤解。

「我們對這項決定感到遺憾，我們認為這項決定受到誤導，出於根本上的誤解。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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