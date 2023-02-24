哈維溫斯坦性侵案 洛杉磯法院判16年徒刑

（法新社洛杉磯24日電） 美國知名製片哈維溫斯坦因一連串性侵案身敗名裂，今天又因他10年前在加州比佛利山飯店房間性侵一名女演員，遭洛杉磯法院判16年徒刑，大大增加他在獄中度過餘生的可能性。

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哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）長期運用權勢欺凌女性，2年前激起「#我也是」（#MeToo）運動，並於2020年因性侵多名女性，在紐約被法院判處23年徒刑，服刑期滿後將接續這次新判的16年徒刑。

70歲的哈維溫斯坦今天坐在輪椅上聽取法院宣判，懇求法官「開恩」。他說：「請不要判我無期徒刑，我不該被這樣對待，這起案件漏洞百出。」

不過，洛杉磯法院法官林奇（Lisa Lench）仍接連宣判強行口交、以異物性侵、強迫性侵等3罪行成立，共判他16年徒刑。

這名未透露身分的受害女演員含淚呼籲法官判處哈維溫斯坦「最重刑期」。她說：「他自私、令人作嘔的行為嚴重影響了我的人生…再長的刑期也不足以平復這些傷害。」

檢察官表示，哈維溫斯坦剝削及猥褻女性多年，仗着他當時在業界的權勢地位，長期得以逍遙法外。

哈維溫斯坦的律師表示，他們預計將對陪審團去年12月裁定成立的罪名和洛杉磯法院所做判決提出上訴。

© 2023 AFP