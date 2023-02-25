跟上ChatGPT熱潮 Meta推出語言模型LLaMA

（法新社舊金山24日電） 全球科技巨頭紛紛加入人工智慧（AI）競賽，臉書母公司Meta今天推出語言模型LLaMA，表示將能協助研究人員找到修復聊天機器人潛在危險的方法。

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聊天機器人ChatGPT的核心技術就是來自於語言模型。

Meta形容LLaMA是一套「更小、性能更好」的模型，「能夠協助研究人員推展工作」，隱諱批評微軟（Microsoft）廣泛發布這項技術，卻又將程式碼保密的決定。

Meta發言人表示，LLaMA目前尚未應用在Meta的產品，像是臉書（Facebook）和Instagram當中，公司計畫將這項技術開放給AI研究人員。

Meta表示，LLaMA模型接受了20種語言訓練，聚焦於有拉丁字母及西里爾字母（Cyrillic）的語言，所需的計算能力「遠低於」先前推出的模型。

Meta也指出：「透過共享LLaMA的代碼，其他研究人員能夠更簡單地測試新方法來限制或消除種種問題。」

微軟支持的ChatGPT憑藉着大型語言模型（LLM）技術，在短短幾秒內生成散文或詩歌等精美文本的能力風靡全球。

LLM屬於生成式AI（Generative AI）領域的一種，該領域還包括執行影像、設計或程式代碼的能力，幾乎只需要一個簡單動作就能瞬間完成。

© 2023 AFP