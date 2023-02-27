蟻人與黃蜂女腳步踉蹌 仍居北美票房冠軍

（法新社洛杉磯26日電） 迪士尼電影「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）本周末票房跌落懸崖，估計僅進帳3220萬美元，但仍然軟着陸位居北美票房冠軍。

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法新社報導，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，漫威英雄電影「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」本周收入比開映時的強勁表現大跌70%，但比起其他競爭對手還是好上一截。

排名第2的是恐怖喜劇片「熊蓋毒」（Cocaine Bear），進帳2310萬美元。本片靈感來自真實事件，主角是只吞了一大堆古柯礆，導致野性大發的黑熊。

本周第3的是另一部新片「耶穌的革命」（Jesus Revolution，暫譯），收入1550萬美元。這部由喬伊寇特尼（Joel Courtney）和凱西葛雷莫（Kelsey Grammer）主演的電影，講述1960年代美國加州耶穌運動的故事。

排名第4的是「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），在上映第11周仍有470萬美元的可觀收入，全球票房累積達22.6億美元。

第5名為闔家觀賞片「鞋貓劍客2」（Pussin Boots: The Last Wish）進帳410萬美元，本片上映已第10周仍歷久不衰。

排名第6至第10的作品依序為：「舞力麥克3」（Magic Mike's Last Dance），300萬美元；「敲敲門」（Knock at the Cabin），190萬美元；「追星奶奶團」（80 for Brady），180萬美元；「人肉搜索2：失蹤搜救」（Missing），100萬美元；「超難搞先生」（A Man Called Otto），85萬美元。（譯者：紀錦玲）

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