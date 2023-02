蟻人與黃蜂女腳步踉蹌 仍居北美票房冠軍

(法新社洛杉磯26日電) 迪士尼電影「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)本周末票房跌落懸崖,估計僅進帳3220萬美元,但仍然軟着陸位居北美票房冠軍。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導,北美院線聯盟(Exhibitor Relations)表示,漫威英雄電影「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」本周收入比開映時的強勁表現大跌70%,但比起其他競爭對手還是好上一截。

排名第2的是恐怖喜劇片「熊蓋毒」(Cocaine Bear),進帳2310萬美元。本片靈感來自真實事件,主角是只吞了一大堆古柯礆,導致野性大發的黑熊。

本周第3的是另一部新片「耶穌的革命」(Jesus Revolution,暫譯),收入1550萬美元。這部由喬伊寇特尼(Joel Courtney)和凱西葛雷莫(Kelsey Grammer)主演的電影,講述1960年代美國加州耶穌運動的故事。

排名第4的是「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),在上映第11周仍有470萬美元的可觀收入,全球票房累積達22.6億美元。

第5名為闔家觀賞片「鞋貓劍客2」(Pussin Boots: The Last Wish)進帳410萬美元,本片上映已第10周仍歷久不衰。

排名第6至第10的作品依序為:「舞力麥克3」(Magic Mike's Last Dance),300萬美元;「敲敲門」(Knock at the Cabin),190萬美元;「追星奶奶團」(80 for Brady),180萬美元;「人肉搜索2:失蹤搜救」(Missing),100萬美元;「超難搞先生」(A Man Called Otto),85萬美元。(譯者:紀錦玲)

© 2023 AFP