享譽世界法國廚神薩沃伊 驚傳遭米其林拔掉1星

（法新社巴黎1日電） 美食評鑒「米其林指南」（Le Guide Michelin）本周決定將法國名廚薩沃伊（Guy Savoy）在巴黎的餐廳從3星降為2星，震撼廚藝界。薩沃伊夙負盛名，享有全球最佳廚師之譽。

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69歲的薩沃伊在巴黎鑄幣廠（Monnaie de Paris）開一家以他為名的「薩沃伊餐廳」（Restaurant Guy Savoy），餐廳可一覽塞納河美景；他另於美國拉斯維加斯、內華達州賭城大道的凱撒宮酒店開有餐廳。

薩沃伊去年11月也連續第6年在巴黎的美食評鑒La Liste列為世界最佳大廚。

除在廚藝界素負盛名，薩沃伊還擔任法國的「生活藝術大使」（art de vivre），曾公開拒絕蔚為風潮的非酒精飲料，另在皮克斯動畫「料理鼠王」的法國播出版里獻聲。

但米其林集團2月27日透過聲明證實，在下周發行的最新版法國米其林指南中，薩沃伊餐廳的3星評級已被降為2星。

薩沃伊在一場與米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）的私人對話中得知此事；此外還有名廚庫騰索（Christopher Coutanceau），他在法國西南部拉羅雪爾（La Rochelle）的餐廳以海洋為主題，也在這次評鑒被降級。

米其林集團在聲明中說：「我們很清楚自己的決定對相關餐廳所造成的影響。我們與饕客和讀者維持以信任為基礎的關係，他們期望我們的推薦認真可靠，好讓他們在抉擇時獲得一些指引。」

米其林指南國際總監普勒內克（Gwendal Poullennec）告訴法新社，降等的原因不公開，只會與當事主廚溝通。

米其林降級餐廳星等常掀爭議，尤其20年前薩沃伊的好友、主廚洛瓦索（Bernard Loiseau）在自家餐廳被拔掉一星後自殺身亡。

在最新版的米其林指南里，另有約20間法國餐廳被從兩星降為一星。

有鑒於COVID-19疫情帶來經營困難，此前米其林指南2019以來還未曾對任何人的餐廳降等。

© 2023 AFP