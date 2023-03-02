MWC大展飄濃濃科幻味 複製人、飛天計程車搶先看

（法新社巴塞隆納1日電） 全球行動通訊大會（MWC）主要是電信業大佬的交流大會，但主流之外還有一些隱藏版科技瑰寶，例如永恆複製人、鼻紋ID、飛天計程車及專陪老人的機器人夥伴。

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今年大會於2月27日至3月2日在西班牙巴塞隆納（Barcelona）舉行。以下為法新社於今年盛會看到的幾樣另類商品。

● 永恆複製人

「特製化人工智慧（AI）複製人」是啥玩意？日本公司Alt Inc.用4個字來詮釋：「永生不死」。

Alt Inc的大和芽萌里（Memori Yamato）告訴法新社：「即使在你過世之後，你的後代都還可以繼續跟你說話，跟你互動。」

AI複製人背後的概念就是，趁人還活着的時候，儘可能地上傳影音照片和音檔樣本，讓系統產生一個AI鏡像，把你永永遠遠複製在數位世界之中。

大和表示，這個複製人「看起來像你，說話聲音就是你的聲音，連思考模式都像你」。

她表示，這個構想已經醞釀9年，早期使用者的回饋意見顯示，這項技術已精準掌握了外觀和聲音的部分。

● 鼻紋ID

汪星人的鼻子有着與人類指紋類似的辨識特徵。

南韓新創公司Petnow善用這項資訊，創建了一個以「鼻紋」取代晶片的寵物生物識別數據庫。

Petnow的鄭彼得（Peter Jung，音譯）告訴法新社，「我們從1940年代就知道狗狗鼻子的功能有點類似人類指紋」。

他解釋說，南韓每年有10萬隻動物遭棄養，多半是因為飼主負擔不起獸醫費用，「人們不喜歡跑獸醫，導致不到10%的毛小孩有晶片」。

Petnow只需要一張照片，AI就會接手接下來所有工作，確保到手的照片品質有辦法達到辨識目的。

鄭彼得表示，去年至今已有5萬名飼主使用他們的系統。他希望政府能改變法規，允許這套系統來取代晶片。

愛貓人士也不需要太擔心，喵星人的鼻子雖然過小、不足以擔當辨識重任，但由於每位喵星人的面部特徵都不同，系統可以加以利用。

● 飛天計程車

根據南韓鮮京電信公司（SK Telecom）說法，科幻小說常看到的飛天計程車或許最快2025就會問世。

出席MWC大會的民眾有先睹為快的機會，靠的就是一副VR眼鏡以及一輛裝有動感座椅的飛天計程車原型。

這輛飛天計程車介於直升機和無人機之間，車體有6個電動馬達來進行直立式升空及降落。

一輛車可載4名乘客，時速可達320公里。

南韓最大行動電話業者鮮京電信與美國加州新創公司Joby Aviation合作研發的這款飛天計程車，盼能在不增加地球負擔下，解決南韓都市塞車問題。

鮮京電信人員說：「南韓都會區有相當嚴重的塞車問題，但打造高速公路或地下鐵等大眾運輸系統需要很多的社會成本。」

「利用這款城市空中交通（UAM）服務可以縮減客戶的通勤時間，又不需要太多的基礎建設。」

● 永不孤單

未來陪伴我們度過晚年的，或許會是一具能與人類「建立情感關係」且具有「社交智商」的機器人。

這是西班牙科技公司Eurecat的願景。這間公司開發了一種名為NHoA的機器人，而這個字正好是英文「永不在家獨處」（Never Home Alone）的英文字頭縮寫。

這個機器人設計用來減輕老人在家的孤獨感。這個橘白色的機器人有160公分高，可以透過觸摸或聲音控制。

Eurecat的馬利（David Mari）表示，這款機器人並非意在取代人際關係，而是把老人使用的應用程式和連結物件「人性化」。

© 2023 AFP