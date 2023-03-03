烏克蘭單口喜劇湧現觀眾 戰時笑料鼓舞人心

（法新社基輔3日電） 烏克蘭年輕喜劇演員鮑德瑞夫在基輔一間俱樂部表演單人脫口秀，他講了一個關於他母親對空襲反應的笑話，贏得現場觀眾大笑肯定。

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鮑德瑞夫（Anton Boldyrev）說：「我媽打電話問我：『你在哪？』我說：『兵工廠（Arsenalna）地鐵站』。」這是基輔位置最深的地鐵站，在地下105公尺余。

他接着告訴現場約百名觀眾：「她說：『你得到更深的地方。』」

「然後我問她在哪，她說：『我在村子裡，訊號不好，所以我到閣樓來。」語畢，在燈光昏暗的廣大俱樂部響起滿室笑聲。

儘管烏克蘭東部和南部戰事仍熾，且空襲威脅不斷，但在2019年選出喜劇演員澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）擔任總統的烏克蘭人，現已紛紛重返單口喜劇表演現場享受美好夜晚。

表演製作人佐諾克里（Ivan Zhornokley）身穿的T恤寫着「言語是我們的武器」。他說，當他去年5月推出喜劇之夜時，起初擔心觀眾不會回來。

佐諾克里回憶，當時他問自己：「這合適嗎？」這位30歲的製作人如今表示：「實際上這個時機似乎是對的。我們大笑就代表我們不會投降。」

佐諾克里現在透過他的「烏克蘭單口喜劇經紀公司」（Ukrainian Stand Up Agency），每月安排約20場喜劇之夜表演，並將部分收益捐給烏克蘭軍隊。

表演的主辦單位必須配合戰時限制來做安排，例如有些表演在地下避難所舉行，舉行演出的酒吧也得備有發電機，以應付俄羅斯攻擊烏克蘭能源基礎設施導致的經常斷電。

雖然這些烏克蘭人還能享受幽默，但無論觀眾或表演者都說，他們腦海中一直存在俄羅斯的威脅。

26歲喜劇演員沃伊澤克夫斯卡（Maryna Voytsekhovska）表示：「我的幽默是建立在個人經驗上。而因為戰爭充滿在我們的生活中，我的笑話也因此環繞這個主題。」

她最受歡迎的笑料之一，是有關烏克蘭人在國內旅行必須通過無數檢查關卡。她說：「因為我看起來友善，烏克蘭語也說得不錯，因此（士兵）很少要求檢查我的證件。」

「當我回到家鄉村子時，在檢查哨唯一會要求看我身分證的人是我前夫，他想知道我們離婚後我是不是已經改姓！」

30歲的觀眾特提亞娜（Tetyana）表示，她與丈夫一起來看錶演，是想度過一段「浪漫時光」。「這也讓我們有個機會，能夠聽到、談論及嘲笑戰爭以外的話題。」（譯者：張正芊/核稿：陳昱婷）

© 2023 AFP