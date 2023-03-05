奧斯卡宿怨未了 克里斯洛克Netflix直播怒批威爾史密斯

（法新社洛杉磯5日法新社）美國男星威爾史密斯（Will Smith）去年在奧斯卡頒獎典禮當著全球電視觀眾掌摑諧星克里斯洛克，事隔一年後，克里斯洛克昨天終於在Netflix單口喜劇直播節目中作出猛烈反擊。

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法新社報導，克里斯洛克去年3月在好萊塢擔任奧斯卡典禮頒獎人時，拿威爾史密斯的妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）幾乎剃光頭髮一事開玩笑，而她當時患有脫髮症。

當時威爾史密斯走到台上，狠狠��了克里斯洛克一個耳光，之後他回到自己的座位上，對克里斯洛克怒飆髒話。

克里斯洛克昨天在Netflix直播節目中對着觀眾痛批，威爾史密斯對他作出的回應是「選擇性憤怒」，威爾史密斯痛打一個較矮的男性．是因為對妻子的外遇感到懊惱。

他提及潔達蘋姬史密斯曾公開承認自己的婚外情，表示：「每個確實知情的人都了解，我與那件事無關。我沒有糾纏其中。」

威爾史密斯之後已向克里斯洛克道歉，且未來10年被禁止參加奧斯卡頒獎典禮，但克里斯洛克在昨晚直播節目中仍大發雷霆。

克里斯洛克說：「人們問說：『會痛嗎？』。我現在仍感到痛苦。威爾史密斯身材比我大上許多。威爾史密斯曾在電影中扮演阿里（Muhammad Ali）。你認為我會為此試鏡嗎？」

© 2023 AFP