金牌拳手3開映擊出好成績 北美票房拿第一

（法新社洛杉磯5日電） 拳擊片「金牌拳手3」（Creed III）周末開映大獲全勝，以估計約5870萬美元票房進帳成為北美票房冠軍，是有史以來表現最好的運動電影之一。

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法新社報導，在「金牌拳手3」再次擔綱演出硬漢拳擊手的麥可B喬丹（Michael B. Jordan），這回首度執導演筒。北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，周末的成績讓他成為「不敗的票房冠軍」。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示 ：「此一開映成績令人刮目相看…像這般的周末表現，對影業來說是好消息。」

「金牌拳手3」是「洛基」（Rocky）系列第9部影片，也是首次沒看到席維斯史特龍（Sylvester Stallone）扮演的洛基現身。麥可B喬丹飾演的拳王克里德（Apollo Creed）在新片中重出江湖，與喬納森梅傑斯（Jonathan Majors）所飾演的好朋友展開一場戲劇性對決。

這對喬納森梅傑斯來說算是豐收的一個周末。他同樣參與演出的漫威英雄片「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）， 在3日至5日這段期間有1250萬美元表現，排名第2。

排名第3的是恐怖喜劇片「熊蓋毒」（Cocaine Bear），票房1100萬美元。本片靈感來自真實事件，主角是只吞了一大堆古柯礆，導致野性大發的黑熊。

動畫片「鬼滅之刃」上弦集結，前進刀匠村（Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -- To the Swordsmith Village）以1010萬美元收入本周末排名第4。

第5名是「耶穌革命」（Jesus Revolution），收入870萬美元。

排名第6至第10的作品依序為：「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），360萬美元；「玩命特攻：武演行動」（Operation Fortune: Ruse de Guerre），320萬美元；「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），270萬美元；「舞力麥克3」（Magic Mike's Last Dance），120萬美元；「追星奶奶團」（80 for Brady），84.5萬美元。（譯者：紀錦玲）

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