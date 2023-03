金牌拳手3開映擊出好成績 北美票房拿第一

(法新社洛杉磯5日電) 拳擊片「金牌拳手3」(Creed III)周末開映大獲全勝,以估計約5870萬美元票房進帳成為北美票房冠軍,是有史以來表現最好的運動電影之一。

法新社報導,在「金牌拳手3」再次擔綱演出硬漢拳擊手的麥可B喬丹(Michael B. Jordan),這回首度執導演筒。北美院線聯盟(Exhibitor Relations)表示,周末的成績讓他成為「不敗的票房冠軍」。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David A. Gross)表示 :「此一開映成績令人刮目相看…像這般的周末表現,對影業來說是好消息。」

「金牌拳手3」是「洛基」(Rocky)系列第9部影片,也是首次沒看到席維斯史特龍(Sylvester Stallone)扮演的洛基現身。麥可B喬丹飾演的拳王克里德(Apollo Creed)在新片中重出江湖,與喬納森梅傑斯(Jonathan Majors)所飾演的好朋友展開一場戲劇性對決。

這對喬納森梅傑斯來說算是豐收的一個周末。他同樣參與演出的漫威英雄片「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania), 在3日至5日這段期間有1250萬美元表現,排名第2。

排名第3的是恐怖喜劇片「熊蓋毒」(Cocaine Bear),票房1100萬美元。本片靈感來自真實事件,主角是只吞了一大堆古柯礆,導致野性大發的黑熊。

動畫片「鬼滅之刃」上弦集結,前進刀匠村(Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -- To the Swordsmith Village)以1010萬美元收入本周末排名第4。

第5名是「耶穌革命」(Jesus Revolution),收入870萬美元。

排名第6至第10的作品依序為:「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),360萬美元;「玩命特攻:武演行動」(Operation Fortune: Ruse de Guerre),320萬美元;「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish),270萬美元;「舞力麥克3」(Magic Mike's Last Dance),120萬美元;「追星奶奶團」(80 for Brady),84.5萬美元。(譯者:紀錦玲)

