提早126天出生 全球最早產雙胞胎慶周歲

（法新社渥太華6日電） 加拿大一對提早4個多月出生、原本被醫院放棄搶救的龍鳳胎日前慶祝周歲生日，兩人還被金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為世界最早產的雙胞胎。

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阿蒂雅．納達拉加（Adiah Nadarajah）和亞德里亞．納達拉加（Adrial Nadarajah）出生於2022年3月4日，胎齡22周，即提早126天出生，以一天之差打破2018年美國一對雙胞胎創下的紀錄。

金氏世界紀錄在官網表示，兩人出生時體重分別為330克和420克，同時也是出生時體重最輕的雙胞胎。

金氏世界紀錄引述雙胞胎父母的說法表示，雙寶出生時，醫生原本認為兩人「存活率是零」。

他們的母親拉珍德拉姆（Shakina Rajendram）告訴金氏世界紀錄：「我開始分娩時，原本收治我的那間醫院不提供寶寶們任何維生措施，幾乎任憑他們自生自滅。」

如今兩個孩子不僅活了下來，還活力十足。

金氏世界紀錄公布照片，可見阿蒂雅和亞德里亞坐在沙發上，身旁擺放裱了框的金氏世界紀錄認證書，阿蒂雅張大嘴巴，一臉驚奇，亞德里亞則看似若有所思。

這對雙胞胎被描述為身形瘦弱，出生時皮膚呈半透明。住院6個月期間，醫生努力對付腦出血和敗血症等多種併發症，最終兩人才得以回家。

據金氏世界紀錄說法，兩人出院後，阿蒂雅的體重已是出生時的18倍。拉珍德拉姆說：「她是個非常快樂且喜歡和人互動的孩子，一整天都笑容滿面。她很愛講話，會跟我們和她的玩具『交談』數小時。」

亞德里亞則遭遇感染和呼吸道問題等一些挫折，以致於必須二度送回醫院治療，但據說都「進展順利」。

拉珍德拉姆形容亞德里亞「觀察力敏銳、細心而聰慧」，且喜歡聽音樂。

© 2023 AFP