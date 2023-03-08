前妻當家庭主婦25年 西班牙法院要男子支付650萬元

（法新社馬德里7日電） 西班牙一名男子被法院命令依據他與前妻婚姻關係存續期間的最低工資，支付對方20萬歐元（約新台幣648萬元），作為25年無償家務勞動的報酬。

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根據法新社今天檢視西班牙南部安達魯西亞自治區（Andalusia）法院的裁定文件副本，這名男子被勒令支付前妻20萬4624.86歐元；這個金額是依據兩人婚姻期間的年度最低工資計算而來。

由於他們的婚姻受到分別財產制約束，即任一方賺取的財產只屬於自己，使得本案中的妻子無法取得兩人婚姻存續期間所賺取的任何財富。

裁定書指出，這名妻子自從結婚以來全心投入，「相當於在這個家裡工作，要照顧整個家和家人，以及所有相關事務」。

法律文件列出她在1995年6月到2020年12月間每年應得收入的明細。

法院也命令男方每月支付兩個女兒的育兒金給前妻。兩人育有2個女兒，一個未成年，另一個已滿18歲。

這名未具名女子告訴卡迪納塞（Cadena Ser）廣播電台，丈夫不想讓她出門上班，只讓她在他經營的健身房工作，負責處理「公關事務，並擔任監督人員」；除此之外，「我完全專註投入家務、照顧丈夫和這間屋子」。

她說，前夫讓她承擔做家務的特定角色，已到了讓她「不太能做其他事情」的地步。

她還說，法院判決讓她「非常高興」，因為她「受之無愧」。

© 2023 AFP