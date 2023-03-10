TikTok新款濾鏡讓人換張超模臉 專家警告美貌迷思

（法新社華盛頓10日電） TikTok近期推出名為Bold Glamour的AI即時美顏濾鏡，成為最新話題。這款濾鏡超越社群網路對審美標準的一系列辯論，直接給予使用者一張全新的臉，而且即使阻擋鏡頭也不失效。

廣告 繼續瀏覽後續

TikTok默默向10多億用戶推出Bold Glamour濾鏡。這款濾鏡會融合使用者的真實面貌，以AI生成出一張理想中的超模臉孔。

TikTok上有數百萬條用戶在體驗Bold Glamour濾鏡神奇威力後的震驚貼文。套用濾鏡後，他們的嘴唇變得豐厚、下巴輪廓變得分明，還有了濃密的眉毛，立刻變身時尚達人。

美國中喬治亞州立大學（Middle Georgia State University）護理系副教授強生（Kim Johnson）說，「這是對『美貌迷思』的全新衝擊」。

她表示，Bold Glamour這類濾鏡產生的效果會誘發「不健康的行為，諸如過度減肥、相互比較，以及自卑感」。

TikTok、Instagram和Snapchat的濾鏡和效果多年來受到用戶熱愛，但Bold Glamour這些最新一代濾鏡的效果過於強烈。

美國賓州歐布萊特學院（Albright College）心理學教授席德曼（Gwendolyn Seidman）在雜誌「今日心理學」（Psychology Today）中說，「（它的效果）一點也不隱諱。而是瞬間、強大的」。

她說，那些渴望社交關注的人，像是承受壓力的青少年，「不會喜歡關掉濾鏡後看到的自己，那就是問題」。

不過，除了濾鏡引發的審美問題，觀察家則是搞不懂背後的技術，懷疑這款應用程式是否達成了AI技術的飛躍。

早期的濾鏡是對用戶在螢幕的臉孔套上效果，若是突然行動，或是手在臉孔前方揮舞就會輕易被揭穿。

混合實境藝術家賀德（Luke Hurd）在TikTok解釋說，「這款濾鏡最酷的地方，在於你可以擡起手，把手放在臉的前方，但你的臉（依舊看起來）超級無敵真實」。

法新社詢問TikTok，但對方拒絕討論背後技術，使得Bold Glamour究竟如何達成這種效果依舊成謎。

根據專家，Bold Glamour運用了生成式AI，也就是與聊天機器人ChatGPT，以及文字生成圖像AI工具Dall-E的相同概念。

科技安全公司Gen的AI研究主任索摩（Petr Somol）說，這類濾鏡已經存在幾年，但TikTok的最新版本「相當細膩，製作精良」。

© 2023 AFP