無畏奧斯卡搶風采 驚聲尖叫6首映奪北美票房冠軍

(法新社洛杉磯12日電) 北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,與令人起雞皮疙瘩的首集相隔27年後,「驚聲尖叫6」本周末在北美推出,一舉拿下票房冠軍,估計進帳4450萬美元。

廣告 繼續瀏覽後續

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David A. Gross)表示,在好萊塢奧斯卡頒獎典禮晚會眾星雲集之際,「驚聲尖叫6」能有此成績,「就一出色的恐怖片而言,是個絕佳的開場」。

「驚聲尖叫6」再次結合懸疑和黑色喜劇元素,本片由梅莉莎巴雷拉(Melissa Barrera)、珍娜奧特嘉(Jenna Ortega)和史基艾瑞克(Skeet Ulrich)主演,這是驚聲尖叫系列中,首度沒有固定女主角妮芙坎貝爾(Neve Campbell)參演,她和片商在片酬一事無法達成共識而退出。

本周排名第2的是上周冠軍片「金牌拳手3」(Creed III),估計在10日至12日這段期間,2720萬美元入袋。

排名第3的是科幻驚悚片「65:恐怖行星」(65),進帳1230萬美元。

漫威英雄片「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)排名第4,收入700萬美元。

第5名是恐怖喜劇片「熊蓋毒」(Cocaine Bear),有620萬美元成績。

最後,葛羅斯表示,票房叫座影片並非總是奧斯卡獲獎影片,以下是好萊塢去年收入最高的影片排名:「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)收入22.8億美元;「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick),14.9億美元;「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever),8.59億美元;「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish),4.55億美元、「貓王艾維斯」(Elvis),2.87億美元;「媽的多重宇宙」(Everything, Everywhere All at Once),1.06億美元。

本周末北美票房排名第6至第10的作品依序為:「耶穌革命」(Jesus Revolution),收入520萬美元;「籃球冠軍」(Champions,暫譯),520萬美元;「阿凡達:水之道」,270萬美元;「鬼滅之刃上弦集結,前進刀匠村」(Demon Slayer: To the Swordsmith Village),190萬美元;「鞋貓劍客2」,170萬美元。(譯者:紀錦玲)

© 2023 AFP