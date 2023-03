(法新社洛杉磯12日電) 第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮今天在美國加州洛杉磯舉行,以下為得獎名單。

廣告 繼續瀏覽後續

●最佳影片:「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)

●最佳導演:關家永(Daniel Kwan)、丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)/「媽的多重宇宙」

●最佳男主角:布蘭登費雪(Brendan Fraser)/「我的鯨魚老爸」(The Whale)

●最佳女主角:楊紫瓊/「媽的多重宇宙」

●最佳男配角:關繼威(Ke Huy Quan)/「媽的多重宇宙」

●最佳女配角:潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)/「媽的多重宇宙」

●最佳動畫片:「吉勒摩.戴托羅之皮諾丘」(Guillermo del Toro's Pinocchio)

●最佳國際影片(舊稱最佳外語片):「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)

●最佳原創歌曲:Naatu Naatu/「雙雄起義」(RRR)

●最佳原創配樂:「西線無戰事」

© 2023 AFP