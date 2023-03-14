奧斯卡頒獎典禮收視率歷來第3低 仍獲媒體好評

（法新社洛杉磯13日電） 昨天登場的第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮收視率是典禮歷來第3低，不過仍普遍獲得媒體好評。

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去年典禮最令人記憶猶新的一幕，恐怕是男星威爾史密斯（Will Smith）在舞台上掌摑諧星克里斯洛克（Chris Rock）的意外插曲。

樂壇巨星蕾哈娜（Rihanna）和女神卡卡（Lady Gaga）昨晚相繼獻唱。經過去年臭名遠播的「巴掌事件」後，這屆典禮普遍受到好評。

男星布蘭登費雪（Brendan Fraser）以「我的鯨魚老爸」（The Whale）奪下第95屆奧斯卡最佳男主角獎。女星楊紫瓊不負眾望，憑藉「媽的多重宇宙」（Everything Everywhere All at Once）精湛演出，成為奧斯卡首位亞洲影後，本片也順利抱走壓軸的最佳影片大獎。

多位獲獎人昨天上台含淚發表得獎感言，娛樂新聞「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）表示，這場典禮「幸好不太有戲劇性，情緒上相當令人感動」。

娛樂周刊「綜藝」（Variety）稱這場典禮「沒什麼新意」，但「很有品味」。

但「紐約時報」表示，少了大爆冷門或舞台上的暴力，讓典禮成了一場中規中矩、打安全牌的活動，「老老實實地照着劇本走」。

© 2023 AFP