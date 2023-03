奧斯卡頒獎典禮收視率歷來第3低 仍獲媒體好評

(法新社洛杉磯13日電) 昨天登場的第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮收視率是典禮歷來第3低,不過仍普遍獲得媒體好評。

去年典禮最令人記憶猶新的一幕,恐怕是男星威爾史密斯(Will Smith)在舞台上掌摑諧星克里斯洛克(Chris Rock)的意外插曲。

樂壇巨星蕾哈娜(Rihanna)和女神卡卡(Lady Gaga)昨晚相繼獻唱。經過去年臭名遠播的「巴掌事件」後,這屆典禮普遍受到好評。

男星布蘭登費雪(Brendan Fraser)以「我的鯨魚老爸」(The Whale)奪下第95屆奧斯卡最佳男主角獎。女星楊紫瓊不負眾望,憑藉「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)精湛演出,成為奧斯卡首位亞洲影後,本片也順利抱走壓軸的最佳影片大獎。

多位獲獎人昨天上台含淚發表得獎感言,娛樂新聞「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)表示,這場典禮「幸好不太有戲劇性,情緒上相當令人感動」。

娛樂周刊「綜藝」(Variety)稱這場典禮「沒什麼新意」,但「很有品味」。

但「紐約時報」表示,少了大爆冷門或舞台上的暴力,讓典禮成了一場中規中矩、打安全牌的活動,「老老實實地照着劇本走」。

© 2023 AFP