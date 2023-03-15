印尼學校要求學生5時30分到校 學生家長喊吃不消

（法新社印尼古邦15日電） 印尼遠東地區一座城市當局要求若干中學學生每天凌晨5時30分前到校上課，讓學生和家長大喊吃不消。

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這項在東努沙登加拉省（East Nusa Tenggara）省會古邦（Kupang）進行的試辦計畫，要10所中學的12年級生每天凌晨5時30分就到校上課。

家有16歲孩子的母親阿塔（Rambu Ata）告訴法新社：「這實在極為艱難，他們現在必須在外面一片漆黑的情況下走出家門，我無法接受…在黑暗寂靜的情況下，他們的人身安全無法獲得保障。」

阿塔的女兒尤莉卡（Eureka）現在凌晨4時就必須起床準備，然後搭摩托車上學。

阿塔說：「現在她每天回到家都精疲力竭、立刻入睡，因為她很困。」

至少有一名學者認同阿塔的說法。努沙山達納大學（Nusa Cendana University）教育專家羅勃（Marsel Robot）告訴法新社：「這與改善教育品質的努力沒有關連。」

羅勃說，長程來看，睡眠不足可能會危害學生的健康，並導致行為出現變化。

「他們只睡幾個小時，這會對他們的健康構成嚴重風險。這也會讓他們帶來壓力，他們會透過行為表現來宣洩壓力。」

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）2014年發表的研究建議，中學生開始上課時間應該訂在上午8時30分以後，好讓學生能睡飽。

© 2023 AFP