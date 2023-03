沙贊！眾神之怒 北美票房衝第一

(法新社洛杉磯19日電) 「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)周末以約3050萬美元成績攻上北美票房冠軍。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)分析師葛羅斯(David A. Gross)表示,「對一部非漫威(Marvel)的超級英雄續集片來說,這算是疲軟的開映成績,遠遜於沙贊第一集」。

第一集「沙贊!」(Shazam!)2019年4月開映時海撈5350萬美元。而據美國娛樂業界周刊「綜藝」(Variety)報導,由柴克萊威(Zachary Levi)等人主演的這部續集片光成本就高達1億1000萬美元。

追蹤票房表現的北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天通報,上周冠軍片「驚聲尖叫6」(Scream VI)本周下滑一個位置來到亞軍,收入1750萬美元。

排名同樣下滑一個位置來到第3的還有拳擊劇情片「金牌拳手3」(Creed III),17至19日期間進帳約1540萬美元。

科幻驚悚片「65:恐怖行星」(65)排名第4,票房580萬美元。

「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania)則以410萬美元進帳排名第5。

排名第6至第10的作品依序為:「熊蓋毒」(Cocaine Bear),390萬美元;「耶穌革命」(Jesus Revolution),350萬美元;「棒球冠軍」(Champions),300萬美元;「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),190萬美元;「鞋貓劍客2」(Puss in Boots: The Last Wish),150萬美元。

