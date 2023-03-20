沙贊！眾神之怒 北美票房衝第一

（法新社洛杉磯19日電） 「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）周末以約3050萬美元成績攻上北美票房冠軍。

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影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，「對一部非漫威（Marvel）的超級英雄續集片來說，這算是疲軟的開映成績，遠遜於沙贊第一集」。

第一集「沙贊！」（Shazam!）2019年4月開映時海撈5350萬美元。而據美國娛樂業界周刊「綜藝」（Variety）報導，由柴克萊威（Zachary Levi）等人主演的這部續集片光成本就高達1億1000萬美元。

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，上周冠軍片「驚聲尖叫6」（Scream VI）本周下滑一個位置來到亞軍，收入1750萬美元。

排名同樣下滑一個位置來到第3的還有拳擊劇情片「金牌拳手3」（Creed III），17至19日期間進帳約1540萬美元。

科幻驚悚片「65：恐怖行星」（65）排名第4，票房580萬美元。

「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）則以410萬美元進帳排名第5。

排名第6至第10的作品依序為：「熊蓋毒」（Cocaine Bear），390萬美元；「耶穌革命」（Jesus Revolution），350萬美元；「棒球冠軍」（Champions），300萬美元；「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），190萬美元；「鞋貓劍客2」（Puss in Boots: The Last Wish），150萬美元。

© 2023 AFP