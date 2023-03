基努李維殺翻北美 捍衛任務4狂掃7350萬美元

(法新社洛杉磯26日電) 這個周末上映的新黑色動作驚悚片「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4)在北美「殺」翻各大影院,北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,該片開出了令人驚艷的7350萬美元票房。

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)稱這是「超殺的開映成績」,並稱每一集的「捍衛任務」都能成功超越前作。

絕大多數的影評都給了「捍衛任務4」正面評價。「華盛頓郵報」(The Washington Post)讚歎說:「如果所有動作片都能像這樣精心、利落地安排就好了。」但也有部分評論認為,每一集「捍衛任務」都死超過100人,實在有點太多。

「捍衛任務4」的成功,很大一部份要歸功導演查德史塔赫斯基(Chad Stahelski),因為他本身過去也是一名特技演員。此片與基努李維(Keanu Reeves)同台較勁的包括甄子丹、比爾史柯斯嘉(Bill Skarsgard)、勞倫斯費許朋(Laurence Fishburne)等。

上周票房冠軍「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods)本周以970萬美元排名第2。這部片被美國娛樂媒體「綜藝」(Variety)稱為是「現代超級英雄電影中,票房最讓人失望的其中一部」 。

排名第3的是「驚聲尖叫6」(Scream VI),24至26日有840萬美元的票房收入。

排名第4的則是另一部系列電影「金牌拳手3」(Creed III),進帳837萬美元。這部片由麥可B喬丹(Michael B. Jordan)執導並主演,而同片演出的喬納森梅傑斯(Jonathan Majors)昨天剛因家暴指控被捕。

亞當崔佛(Adam Driver)主演的科幻驚悚片「65:恐怖行星」(65),本周票房排名下滑1個位置來到第5,成績330萬美元。

排名第6至第10名的依序為:「蟻人與黃蜂女:量子狂熱」(Ant-Man and the Wasp: Quantumania),240萬美元;「熊蓋毒」(Cocaine Bear),210萬美元;「耶穌革命」(Jesus Revolution),200萬美元;「棒球冠軍」(Champions),150萬美元;「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water),140萬美元。

