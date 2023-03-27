基努李維殺翻北美 捍衛任務4狂掃7350萬美元

（法新社洛杉磯26日電） 這個周末上映的新黑色動作驚悚片「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4）在北美「殺」翻各大影院，北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，該片開出了令人驚艷的7350萬美元票房。

廣告 繼續瀏覽後續

影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）負責人葛羅斯（David A. Gross）稱這是「超殺的開映成績」，並稱每一集的「捍衛任務」都能成功超越前作。

絕大多數的影評都給了「捍衛任務4」正面評價。「華盛頓郵報」（The Washington Post）讚歎說：「如果所有動作片都能像這樣精心、利落地安排就好了。」但也有部分評論認為，每一集「捍衛任務」都死超過100人，實在有點太多。

「捍衛任務4」的成功，很大一部份要歸功導演查德史塔赫斯基（Chad Stahelski），因為他本身過去也是一名特技演員。此片與基努李維（Keanu Reeves）同台較勁的包括甄子丹、比爾史柯斯嘉（Bill Skarsgard）、勞倫斯費許朋（Laurence Fishburne）等。

上周票房冠軍「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods）本周以970萬美元排名第2。這部片被美國娛樂媒體「綜藝」（Variety）稱為是「現代超級英雄電影中，票房最讓人失望的其中一部」 。

排名第3的是「驚聲尖叫6」（Scream VI），24至26日有840萬美元的票房收入。

排名第4的則是另一部系列電影「金牌拳手3」（Creed III），進帳837萬美元。這部片由麥可B喬丹（Michael B. Jordan）執導並主演，而同片演出的喬納森梅傑斯（Jonathan Majors）昨天剛因家暴指控被捕。

亞當崔佛（Adam Driver）主演的科幻驚悚片「65：恐怖行星」（65），本周票房排名下滑1個位置來到第5，成績330萬美元。

排名第6至第10名的依序為：「蟻人與黃蜂女：量子狂熱」（Ant-Man and the Wasp: Quantumania），240萬美元；「熊蓋毒」（Cocaine Bear），210萬美元；「耶穌革命」（Jesus Revolution），200萬美元；「棒球冠軍」（Champions），150萬美元；「阿凡達：水之道」（Avatar: The Way of Water），140萬美元。

© 2023 AFP