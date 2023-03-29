中度風險成年人續打加強針 世衛：好處微乎其微

（法新社日內瓦28日電） 世界衛生組織（WHO）今天表示，世衛已不再建議一般、中度風險的成年人接種額外的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）加強針，因為這麼做的好處微乎其微。

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世衛免疫專家戰略諮詢小組（Strategic Advisory Group of Experts on Immunisation, SAGE）在開完半年一次的例會後，針對疫苗接種一事發布更新版建議。

世衛指出，免疫專家戰略諮詢小組的新建議反映出主流Omicron變異株的影響，以及透過感染和疫苗接種達到現在人口中的高度免疫狀態。

免疫專家戰略諮詢小組基於重症或死亡風險提出3種簡化過的新疫苗接種優先級別，分別為高度、中度和低度。

世衛疫苗專家表示，對於已經接種COVID-19基礎劑和一劑加強針的一般、中度風險成年人來說，接種額外加強針並沒有風險，只是效益不大。

中度優先級別族群包括年齡通常在60歲以下的健康成年人，以及患有共病症的孩童及青少年。

免疫專家戰略諮詢小組建議這個族群接種基礎劑和第一劑加強針。

免疫專家戰略諮詢小組主席諾海尼克（Hanna Nohynek）說：「在中等風險族群方面，已不再建議接種額外加強針。」

她指出，「疫苗很安全，對於預防重症和死亡方面很有效」，但對於中度風險族群來說，雖然接種另一劑疫苗沒有害處，「但這些額外加強針的好處其實微乎其微」。

© 2023 AFP