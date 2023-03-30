希望早日抱貓熊寶寶 哥本哈根動物園祭新招

（法新社哥本哈根29日電） 擔心園內兩隻貓熊太慢擦出愛的火花，哥本哈根動物園（Copenhagen Zoo）祭出一項全新策略，盼透過給它們更多時間熟悉對方，來鼓勵它們接下來順利交配。

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這間位在丹麥首都的動物園決定比平常提早一個月讓兩隻貓熊「同處一室」，在天氣還沒暖起來之前讓彼此先熱絡一番，待交配期一到就不至於大打出手。

貓熊「毛筍」和「星二」2019年春季抵達哥本哈根動物園後，迄今所有交配嘗試均告失敗。

獸醫佛羅斯特．柏泰森（Mads Frost Bertelsen）在聲明中說：「我們目前嘗試的方法在北極熊和棕熊身上很管用，即使毛筍還要幾個星期才準備好，我們仍試着現在就把它們放在一起。」

貓熊通常只有兩三天的「暖身」期，園方希望新策略將讓毛筍和星二在發情期過去前，有機會重新熟悉彼此，吵吵嘴、消磨怒氣。

佛羅斯特．柏泰森說：「貓熊過着獨居生活，除了母貓熊一年之中短短幾天的發情期外，平時並不喜歡與其他貓熊作伴。」

他補充說：「因此，它們在一起的頭幾天可能發生相當嚴重的肢體衝突。」

佛羅斯特．柏泰森說：「問題是，它們並非真的知道該怎麼辦，而它們一年就只有那麼一次練習機會。」

© 2023 AFP