法國監獄飄書香 閱讀帶來出路

（法新社巴黎30日電） 法國巴黎的桑泰監獄（La Sante prison）里，法律系學生莫嘉妮（Morgane）正和囚犯艾達瑪（Adama）討論作家卡繆（Albert Camus）的經典小說「異鄉人」（The Outsider）。

廣告 繼續瀏覽後續

艾達瑪發現有些語言很刁鑽，但他說閱讀就像一艘「救生艇」。他告訴法新社：「它讓我逃離，去想些別的事。我在腦海中想像那些場景，就像我在導演一齣電視節目一樣。」

莫嘉妮是慈善機構「閱讀帶來出路」（Lire Pour en Sortir）的志工。目前法國監獄的容量已超載20%，「閱讀帶來出路」提倡將閱讀作為監獄超載的解方之一。

2015年成立這個慈善機構的律師斯塔拉（Alexandre Duval-Stalla）表示，詞彙貧乏是「社會不平等的首要決定性因素」。

他告訴法新社：「你擁有的詞彙量愈多，找到工作、融入生活的機會就越大。」

他說，良好的詞彙量不僅有助於和法官交談，也能在第一時間預防犯罪發生，「我們在罪犯身上發現，所有攻擊性和衝動都來自無法自我表達」。

據政府統計，法國約7萬2173名囚犯當中，有近1/4不識字。

法國監獄按規定應設立圖書館，但沒有鼓勵閱讀、協助被關押者、舉辦文化活動的圖書館員。

法國今年1月起實施一項新規定，取消了被關押者只要犯行良好就能自動減刑的規定，如今只能透過證明他們參與文化或工作項目獲減刑。但資源的缺乏，意味着許多人無法取得必要項目。

「閱讀帶來出路」希望協助填補這個缺口，並於2024年前將志工人數倍增、達到500人。但即便如此，法國187所監獄中，仍只有50所能獲得服務。

© 2023 AFP