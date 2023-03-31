滑雪相撞挨告 女星葛妮絲派特羅免賠

（法新社洛杉磯30日電） 美國一個陪審團今天就2016年一起度假村滑雪場發生的衝撞事故，判美國女演員葛妮絲派特羅不必為一名年邁退休的視力驗光師受傷負責，駁回後者的索賠提告。

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76歲的退休視力驗光師桑德森（Terry Sanderson）聲稱當時在猶他州與葛妮絲派特羅的相撞，害他斷了4根肋骨，身心受害延續至今，向葛妮絲派特羅（Gwyneth Paltrow）求償330萬美元（約新台幣9800萬）。

葛妮絲派特羅反控對方才是肇禍始作俑者，象徵性向對方求償1美元。

經過8天的民事審理庭後，公園市（Park City）的陪審團無異議採信葛妮絲派特羅的說法，判定這樁發生於2016年的滑雪相撞意外100%的錯在桑德森身上。

現年50歲的葛妮絲派特羅聽完判決後說：「我覺得若是屈從不實指控，是對我誠信的莫大傷害。對於今天的判決結果我很欣慰。」

現場直播庭訊引發各地關注並成為社交媒體上熱門話題，各種表情包應有盡有，還意外讓當事人的律師成為明星。

這位奧斯卡女星每天出庭，認真聽取證據，包括桑德森聲稱她撞上他時用力很大，以至於他整個人飛了起來。

但葛妮絲派特羅的律師群找了一堆專家作證，反駁原告聲稱的撞擊情況有違醫學與法律常識。他們認為證據顯示應是原告從後撞上正與2個孩子滑雪的葛妮絲派特羅。

© 2023 AFP