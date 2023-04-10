超級瑪利歐兄弟電影版 北美票房登龍頭

（法新社洛杉磯9日電） 「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）周末在北美開映，票房表現之好，已經讓許多分析師看好登上2023年賣座名單之首。

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北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天表示，這部動畫片在復活節周末估計進帳達1億4640萬美元，開映頭5天收入達2億460萬美元。北美院線聯盟補充說，這部片「將輕易成為2023年最賣座電影」。

周末北美票房排名第2的是基努李維（Keanu Reeves）主演的「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），票房1460萬美元，是「超級瑪利歐兄弟電影版」的1/10。

排名第3是上周末冠軍片、克里斯潘恩（Chris Pine）主演的「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），進帳1450萬美元。

講述耐吉（Nike）開發喬丹（Michael Jordan）「飛人喬丹」籃球鞋系列的新片「AIR」，以1446萬美元票房成績排第4。

排名第5的是恐怖片「驚聲尖叫6」（Scream VI），收入330萬美元。

排名第6到第10的依序為：「他唯一的兒子」（His Only Son），330萬美元；「金牌拳手3」（Creed III），280萬美元；「沙贊！眾神之怒」（Shazam! Fury of the Gods），160萬美元；「歡樂畫室」（Paint，暫譯），75萬美元；「一千零一夜」（A Thousand and One），60萬美元。

© 2023 AFP