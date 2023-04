超級瑪利歐兄弟電影版 北美票房登龍頭

(法新社洛杉磯9日電) 「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)周末在北美開映,票房表現之好,已經讓許多分析師看好登上2023年賣座名單之首。

廣告 繼續瀏覽後續

北美院線聯盟(Exhibitor Relations)今天表示,這部動畫片在復活節周末估計進帳達1億4640萬美元,開映頭5天收入達2億460萬美元。北美院線聯盟補充說,這部片「將輕易成為2023年最賣座電影」。

周末北美票房排名第2的是基努李維(Keanu Reeves)主演的「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4),票房1460萬美元,是「超級瑪利歐兄弟電影版」的1/10。

排名第3是上周末冠軍片、克里斯潘恩(Chris Pine)主演的「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves),進帳1450萬美元。

講述耐吉(Nike)開發喬丹(Michael Jordan)「飛人喬丹」籃球鞋系列的新片「AIR」,以1446萬美元票房成績排第4。

排名第5的是恐怖片「驚聲尖叫6」(Scream VI),收入330萬美元。

排名第6到第10的依序為:「他唯一的兒子」(His Only Son),330萬美元;「金牌拳手3」(Creed III),280萬美元;「沙贊!眾神之怒」(Shazam! Fury of the Gods),160萬美元;「歡樂畫室」(Paint,暫譯),75萬美元;「一千零一夜」(A Thousand and One),60萬美元。

© 2023 AFP