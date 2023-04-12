槍枝暴力猖獗 調查：美國1/5成人有家人死於槍下

（法新社華盛頓11日電） 根據今天公布的調查報告，每5名美國成人中就有1人有過家族成員淪為槍下亡魂的遭遇。同時，有類似比例民眾說他們曾受到槍枝威脅。

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公布報告的凱撒家庭基金會（Kaiser Family Foundation）表示，包括大規模槍擊案、自殺與意外等，美國槍枝暴力相關案件猖獗。根據基金會3月中對1271名成人所做調查，有84%美國成人說，他們曾採取預防措施保護自己與家人免於受到槍擊危害。

有超過1/3受訪者說，由於可能遇到槍枝暴力，他們曾避免前往大量群眾聚集之處。另外，有約29%受訪者曾買槍保護自己與家人。

美國昨天發生最新一起大規模槍擊案，肯塔基州路易維爾市（Louisville）一家銀行驚傳槍響造成5人死亡。州長貝希爾（Andy Beshear）說，其中一名受害者是他一個「很棒的朋友」。

3月27日，田納西州首府納希維爾（Nashville）一所私立小學發生槍擊案，造成3名孩童與3名成人死亡。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），2023年迄今有1萬1631人命喪槍下，其中4965例是謀殺案、意外與自衛使用槍枝事件，有6666人是舉槍自盡。

槍枝暴力檔案表示，2022年有2萬249人死於與謀殺、意外或防衛引起的槍擊案，有2萬4000多人以槍枝自我了斷。

凱撒家庭基金會表示，有41%美國成人家中擺放了槍枝，在其中44%受訪者家中，槍枝是存放在沒有上鎖的地方。

通報有認識的人遭遇槍擊的美國人中，非裔與西班牙語裔人士遠高於其他族群，他們普遍覺得受到槍枝暴力威脅，程度比美國白人嚴重。

調查報告顯示，有3/10非裔成人曾親自目睹有人中彈，比率比白人成人高出超過兩倍。

© 2023 AFP