聯合國：44%女性無身體自主權 問題大過人口暴增

（法新社日內瓦19日電） 聯合國今天表示，與其執着於全球人口暴增的影響，不如檢討女性生育權利，以提高「人口回復力」。

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聯合國人口基金（UNFPA）坦承，世界人口預計將在2080年代達到104億左右的高峰，許多人對人口數量感到焦慮。

但聯合國人口基金錶示，重點應放在賦予女性更多權力，讓她們對於何時、如何生兒育女擁有掌控力。

聯合國人口基金執行長卡內姆（Natalia Kanem）表示：「問題是：『人人都能行使選擇生子數量和間隔時間的基本人權嗎？』。不幸，答案是不能。」

她說：「44%，也就是幾乎一半的女性無法行使身體自主權，無法在避孕、醫療保健以及是否發生性行為或與誰發生性行為方面做出選擇，全球近半數懷孕都是不小心發生。」

她說，生育率最高的國家助長全球暖化的責任最小，卻受其影響最大。

聯合國人口基金在年度「世界人口狀況」（State of World Population）報告中發現，最普遍的觀點是世界人口太多，但人口破80億「應該值得慶祝，這是人類在醫學、科學、衛生、農業和教育方面取得歷史性進步的里程碑」。

卡內姆在記者會上表示，「世界人口在快速地重新調整」，現在世界人口雖然是歷來最多，「全球平均生育率卻是有記憶以來最低」。

卡內姆表示，未來25年，世界人口最多國家的排序將發生重大變化，印度目前超越中國位居榜首，而到了2050年，剛果民主共和國、埃及、衣索比亞、印度、奈及利亞、巴基斯坦、菲律賓和坦尚尼亞這8個國家將佔全球人口預估成長數的一半。

報告指出，全球2/3人口居住在低生育率的國家。

© 2023 AFP