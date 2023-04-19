AI生成圖像獲世界攝影大獎 德國藝術家惹議

（法新社巴黎18日電） 一名德國藝術家以人工智慧技術生成的作品贏得「索尼世界攝影大獎」（Sony World Photography Awards）引發爭議，這名藝術家後來拒絕領獎，主辦單位則一度聲稱遭到誤導。

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德國藝術家艾爾達格森（Boris Eldagsen）斷定這類競賽還沒準備好評選人工智慧（AI）作品，因此拒絕領獎。

主辦單位原本指控這名藝術家的行為「具誤導性」，不過在艾爾達格森今天做出憤怒回應後，大會在後來的聲明中收回了這項控訴。

人工智慧工具能讓任何人只消快速輸入文字提示，就能生成維妙維肖的影像，許多攝影師和藝術家因而害怕自己的生計受到威脅。

人工智慧影像生成器迅速竄紅，已經引發一些法律訴訟，因為這種工具是依據大量影像「訓練」而來，許多影像可能受到版權保護。

去年，一幅由人工智慧生成的藝術作品在科羅拉多州博覽會（Colorado State Fair）上獲獎，引發藝術界的反思。

索尼世界攝影大獎今年3月中宣布艾爾達格森的投稿作品贏得創意類獎項，這件作品以棕色調呈現2名女性，並命名為「偽記憶：電工」（Pseudomnesia: The Electrician）。

艾爾達格森當時接受訪問，說明自己是如何完成這件作品，還說他想要掀起一場針對人工智慧的辯論。

不過他上周寫道：「人工智慧影像和照片不該在這類獎項中互相較量。我有點調皮地遞交申請，想看看這個賽事是否已經準備好讓人工智慧影像參賽，結果並沒有。」

主辦單位在初步回應中表示，之前一直期待能與這位藝術家討論人工智慧影像，但後來「依照他的意願」撤下這件作品。

主辦單位的聲明補充表示：「鑒於他的行為和後續聲明提到他故意企圖誤導我們，因此讓他提供的保證失效，我們覺得無法再與他進行任何有意義且具建設性的對話。」

但艾爾達格森在自己的網站上寫道，頒獎單位說有意交涉一事根本是「胡說」。

他寫道：「他們有很多選擇，能好好利用這件事情，但他們什麼選擇也沒用上。」他還指控主辦單位忽略媒體和其他攝影師提出的問題。

主辦單位後來向法新社發送經過編輯的聲明，內容移除了指控他們遭到誤導的部分，但堅稱他們已經準備好要與艾爾達格森交涉，並針對人工智慧進行辯論。

© 2023 AFP