國家附屬、政府資助等標籤 推特全移除

（法新社舊金山21日電） 推特繼昨天大舉刪除藍勾勾認證後，今天再刪除媒體帳號頁面的「國家附屬」及「政府資助」標籤，包括中國的新華社、俄國的「今日俄羅斯」（RT）等都不再有相關標註。

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多個俄羅斯、中國與西方國家主要媒體機構先前被推特冠上「國家附屬」或「由政府資助」的標籤，如今都已被拿掉。這些標籤暗示政府可能插手編輯內容。

截至台灣時間今天下午2時，美國的全國公共電台（NPR）、中國官媒新華社、俄國的今日俄羅斯以及加拿大廣播公司（CBC）等機構的推特帳戶，相關標籤都被撤下。

馬斯克上周接受英國廣播公司（BBC）採訪時表示，推特正力求「精準」且正考慮修改標籤，「我們的目標只是儘可能地真實和準確，我們正着手將標籤調整為『公共資助』，我認為這可能不會讓人太反感」。

已轉為馬斯克（Elon Musk）旗下的推特，最近幾周發生多宗關於為媒體標註國營或政府補助記號的爭議。

紐西蘭國家廣播電台遭推特標註「政府資助」後，17日揚言退出推特；電台認為如此標註給予外界紐西蘭政府有介入編採的錯誤暗示。

美國的全國公共電台與公共電視網（PBS）近日也宣布推特帳號停更，以抗議遭馬斯克詆毀。加拿大廣播公司也跟進，認為這個標籤並未準確掌握到他們的管理體繫結構。

瑞典廣播電台（Sveriges Radio）也表示將停止發布推文。

在馬斯克去年以440億美元買下推特之前，「國家附屬」的標籤只會給像新華社、今日俄羅斯等官方喉舌機構。然而這些標籤近期擴及到接受公共資助、但政府並未介入編採的新聞機構帳號。

© 2023 AFP