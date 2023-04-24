超級瑪利歐兄弟輕鬆退敵 北美票房三冠王

（法新社洛杉磯23日電） 「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）本周末在北美院線表現亮眼，估計5820萬美元入袋，輕鬆擊退兩部新片挑戰。

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法新社報導，「超級瑪利歐兄弟電影版」上映第3周，是目前為止年度最賣座的電影，美加累積票房4億3430萬美元，國際票房4億3700萬美元。

第2名是血腥恐怖片「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise），在21日起為期3天的周末進帳達2350 萬美元；分析師葛羅斯（David A. Gross）表示，對於一部成本僅1700萬美元的電影來說，這是一個「絕佳的開映」表現。

蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導、傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）主演的戰爭片「絕地營救」（The Covenant）排名第3，收入630 萬美元。 葛羅斯表示，「開映成績疲弱」，遠遠低於同類型影片的平均水準。

第4名是基努李維（Keanu Reeves）主演的「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），收入580萬美元入袋，在北美院線上映第5周仍表現強勁。

講述耐吉（Nike）開發「飛人喬丹」籃球鞋系列的「AIR」（Air），以550萬美元進帳名列第5。

排名第6到第10的依序為：「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），540萬美元；「梵蒂岡驅魔士」（The Pope's Exorcis），330萬美元；「吸血鬼特助：雷菲爾」（Renfield），310萬美元；「寶可噩夢」（Beau Is Afraid），270萬美元；「鈴芽之旅」（Suzume），160萬美元。 （譯者：紀錦玲）

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