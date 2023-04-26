異世界動漫人氣爆棚 死後轉生成必備要素

（法新社東京26日電） 沒有人會把被貨車撞死當作夢寐以求的事，但對於一種人氣爆表的日本逃避現實類型動漫來說，卻是必不可缺的核心概念。

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「異世界」（Isekai）動漫涵蓋廣泛的故事情節，當中的角色被轉生到另一個世界裡。

但其中一種異世界類型往往以嚴重的撞擊揭開序幕：一個苦苦掙紮的主角，有時被描繪為所謂的「魯蛇」，在慘死後轉生為擁有獨特能力的英雄。

這種類型的動漫在日本和世界各地掀起新熱潮，美國動畫串流平台Crunchyroll報告指出，這類動漫「深受歡迎」，包括「關於我轉生變成史萊姆這檔事」（That Time I Got Reincarnated as a Slime）等作品。

Crunchyroll首席內容長末平朝告訴法新社：「我們看到這類作品在全世界的強勁表現。」

在2021年，中國影音平台嗶哩嗶哩上最多人觀看的前10部日本動漫作品中，就有5部包含異世界故事情節。

異世界類別作品相當熱門，以致於專門解釋俚語的線上字典Urban Dictionary也收錄了isekaied這個詞彙，並定義為「被貨車輾過獲得重生的行為」。

專家和粉絲也表示，這種類別的作品運用了那些自認被低估、對現代生活不滿的人們被壓抑的挫折感。

有別於傳統動漫系列作品往往展現英雄成功駕馭充滿敵意的世界，異世界着重於重生的機會。

熱門異世界轉生作品還包括「無職轉生～到了異世界就拿出真本事～」（Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation，簡稱無職轉生），描述一名34歲的「無業處男」遭貨車撞擊後，轉生成為擁有魔法力量的嬰兒。

在今年的AnimeJapan動漫展覽會上，宣傳無職轉生和其他作品的攤位前方大排長龍，人潮主要為男性粉絲。

一名50歲男性粉絲向法新社表示：「日本已不再風光，因此這類故事讓我認為，人們可能在尋找方法來宣洩壓力並逃避現實。」

© 2023 AFP