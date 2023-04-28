環團漆襲華府博物館名雕塑 呼籲重視全球暖化

（法新社華盛頓27日電） 氣候變遷活動人士今天襲擊華盛頓一座博物館着名法國藝術家竇加的雕塑名作，用塗料塗抹在雕塑的壓克力防護罩上。

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美國國家藝術博物館（National Gallery of Art）通報，法國藝術家竇加（Edgar Degas）的蠟像作品「14歲的小舞者」 （La petite danseuse de quatorze ans）的壓克力防護罩上遭到塗抹紅色和黑色顏料。

這是北美首度發生此類事件。

美國國家藝術博物館畫廊發給法新社的聲明中說，這件「無價」的作品已從展示廳移出，以評估可能遭受的損害。

美國國家藝術博物館畫廊說：「我們明確地譴責這種針對我們藝術品的襲擊。」畫廊還說，聯邦調查局已介入調查。

活動人士說，這次襲擊是有關全球暖化。

在「華盛頓郵報」（The Washington Post）發布的一段影片中，一名50多歲的活動人士坐在「14歲的小舞者」雕塑的下方，在這座小型雕塑的壓克力防護罩上和底座上被塗了紅色塗料，雙手沾滿紅色塗料的她說：「我們需要我們的領導人以嚴正態度告訴大家，氣候變遷的真相。」

聲稱採取這次行動的團體「宣布緊急狀態」（Declare Emergency）在Instagram上寫道：「今天，透過非暴力抗爭，我們暫時弄髒一件藝術品，以喚醒世人，如果致命的化石燃料公司繼續從土地上開採煤炭、石油和天然氣，活生生的孩子們篤定受苦受難。」

這個團體敦促美國總統拜登宣布氣候緊急狀態。

2022年秋天，主要是在歐洲，環保人士加強對藝術作品的襲擊，以喚醒更多民眾對於全球暖化的關注。

© 2023 AFP