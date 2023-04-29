研究：雲層能挾帶抗藥性細菌 環繞全球

（法新社蒙特婁28日電） 對一個由加拿大和法國研究人員組成的團隊來說，地平線上的烏雲可能是不好的兆頭，這並非預示着風暴即將來臨，而是因為有報告顯示，這些烏雲能遠距離挾帶具有抗藥性的細菌。

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主要研究人員羅西（Florent Rossi）今天接受法新社電話訪問時表示：「這些細菌通常生存在葉片等植物表面或土壤里。我們發現它們能夠被風帶入大氣，可以在高空雲層中長途旅行，環繞全球。」

這項研究上月發表於「整體環境科學」（Science of The Total Environment）期刊。魁北克（Quebec）拉瓦爾大學（Laval University）和法國中部克勒蒙奧弗涅大學（Clermont Auvergne University）研究人員從雲層樣本中發現的細菌，找尋抗生素抗藥性基因。

研究人員對搜集到的水氣進行分析，顯示每毫升雲水中含有300到3萬多個細菌，平均每毫升約有8000個細菌。他們還在細菌中發現29種抗藥性抗生素基因亞型。

衛生機關一再警告，隨着抗生素在醫療保健和農業中的使用情形持續增加，這些適應性變化正在成為研究所說的「全球重大衛生問題」，使得治療特定細菌感染變得更加困難，在某些情況下甚至不可能治療。

© 2023 AFP