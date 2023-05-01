超級瑪利歐兄弟 2023年首部票房破10億美元電影

（法新社洛杉磯30日電） 分析師今天表示，「超級瑪利歐兄弟電影版」（The Super Mario Bros. Movie）周末在北美院線輕鬆保持票房龍頭地位，迄今的全球累積票房已突破10億美元大關。

廣告 繼續瀏覽後續

追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）最新數據指出，「超級瑪利歐兄弟電影版」4月28日至30日在美國及加拿大的票房預計進帳4000萬美元，北美累積票房達4.9億美元。

而在海外票房達5.32億美元情況下，「超級瑪利歐兄弟電影版」全球累計收入達10.2億美元。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）指出，這使得「超級瑪利歐兄弟電影版」成為今年首部登上「10億美元俱樂部」的強片，也是史上第10部拿下這個成績的動畫片。

莉莉蘇利文（Lily Sullivan）及艾莉莎薩瑟蘭（Alyssa Sutherland）主演的血腥恐怖片「鬼玩人：復活」（Evil Dead Rise），連續第2個周末排名第2，進帳約1220萬美元。

改編自茱蒂布倫（Judy Blume）同名小說的喜劇劇情片「神啊，你在嗎？」（Are You There God? It's Me, Margaret，暫譯），以約680萬美元表現排第3。分析師葛羅斯（David A. Gross）指出，這對一部青春成長類型電影來說，「開映表現堪稱中規中矩」，同時點出這部片的「影評及觀眾評分都相當出色」。

第4名是基努李維（Keanu Reeves）主演的「捍衛任務4」（John Wick: Chapter 4），票房收入約500萬美元，在北美院線上映第6周仍表現強勁。

第5名是迪士尼公司（Disney）重新上映的「絕地大反攻」（Return of the Jedi），約480萬美元入袋，凸顯「星際大戰」（Star Wars）系列片歷久不衰的魅力。

第6到第10的電影依序為：「龍與地下城：盜賊榮耀」（Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves），410萬美元；「Air」（Air），400萬美元；「龐妮．塞爾文II」（Ponniyin Selvan: II，暫譯），370萬美元；「絕地營救」（The Covenant），360萬美元；「SISU：黃金硬漢」（Sisu），330萬美元。

© 2023 AFP