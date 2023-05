超級瑪利歐兄弟 2023年首部票房破10億美元電影

(法新社洛杉磯30日電) 分析師今天表示,「超級瑪利歐兄弟電影版」(The Super Mario Bros. Movie)周末在北美院線輕鬆保持票房龍頭地位,迄今的全球累積票房已突破10億美元大關。

追蹤票房表現的北美院線聯盟(Exhibitor Relations)最新數據指出,「超級瑪利歐兄弟電影版」4月28日至30日在美國及加拿大的票房預計進帳4000萬美元,北美累積票房達4.9億美元。

而在海外票房達5.32億美元情況下,「超級瑪利歐兄弟電影版」全球累計收入達10.2億美元。

多媒體娛樂新聞「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)指出,這使得「超級瑪利歐兄弟電影版」成為今年首部登上「10億美元俱樂部」的強片,也是史上第10部拿下這個成績的動畫片。

莉莉蘇利文(Lily Sullivan)及艾莉莎薩瑟蘭(Alyssa Sutherland)主演的血腥恐怖片「鬼玩人:復活」(Evil Dead Rise),連續第2個周末排名第2,進帳約1220萬美元。

改編自茱蒂布倫(Judy Blume)同名小說的喜劇劇情片「神啊,你在嗎?」(Are You There God? It's Me, Margaret,暫譯),以約680萬美元表現排第3。分析師葛羅斯(David A. Gross)指出,這對一部青春成長類型電影來說,「開映表現堪稱中規中矩」,同時點出這部片的「影評及觀眾評分都相當出色」。

第4名是基努李維(Keanu Reeves)主演的「捍衛任務4」(John Wick: Chapter 4),票房收入約500萬美元,在北美院線上映第6周仍表現強勁。

第5名是迪士尼公司(Disney)重新上映的「絕地大反攻」(Return of the Jedi),約480萬美元入袋,凸顯「星際大戰」(Star Wars)系列片歷久不衰的魅力。

第6到第10的電影依序為:「龍與地下城:盜賊榮耀」(Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves),410萬美元;「Air」(Air),400萬美元;「龐妮.塞爾文II」(Ponniyin Selvan: II,暫譯),370萬美元;「絕地營救」(The Covenant),360萬美元;「SISU:黃金硬漢」(Sisu),330萬美元。

