加拿大民謠歌手戈登萊特福特逝世 享壽84歲

(法新社多倫多1日電) 加拿大傳奇民謠創作歌手戈登萊特福特(Gordon Lightfoot)今天逝世,享壽84歲。他的歌曾獲「貓王」艾維斯普里斯萊等人翻唱,巴布狄倫還稱他是最喜愛的音樂人之一。

廣告 繼續瀏覽後續

戈登萊特福特在1960與70年代成為國際知名的民謠音樂明星。他的臉書(Facebook)官方帳號今天發布貼文表示:「戈登萊特福特今天晚間7時30分在多倫多一所醫院辭世。」聲明並未提供逝世原因,僅表示「更多資訊稍晚補充」。

萊特福特出生在加拿大安大略省(Ontario),後來遊走加拿大與美國民謠樂壇,與同期歌手瓊妮密契爾(Joni Mitchell)和尼爾楊(Neil Young)齊名。

戈登萊特福特創作的歌曲題材廣泛,從失敗的婚姻到加拿大鄉間的優美。名曲包括「艾德門費茲傑羅號船難」(The Wreck of the Edmund Fitzgerald)、「清晨的雨」(Early Morning Rain)和「如果你能看懂我的心」(If You Could Read My Mind)。他在加拿大常被讚譽為是一位現代詩人。

包括「貓王」艾維斯普里斯萊(Elvis Presley)、美國民謠樂巨星巴布狄倫(Bob Dylan)、美國歌手哈利貝拉方提(Harry Belafonte)和美國搖滾樂團「死之華」(The Grateful Dead),都翻唱過戈登萊特福特的歌曲。

巴布狄倫曾稱戈登萊特福特是他最喜愛的創作歌手之一。他說:「我想不到有任何一首(戈登萊特福特的)歌是我不喜歡的。」

戈登萊特福特對於自己的才華態度則保守許多。他曾告訴加拿大「環球郵報」(The Globe and Mail):「有時我不知道為何自己被稱為代表人物,因為我真的不這麼看待自己。」

儘管如此,加拿大知名搖滾樂團「匆促樂團」(Rush)主唱蓋迪李(Geddy Lee)在一部關於戈登萊特福特的2019年紀錄片當中,仍稱他是加拿大的「桂冠詩人,是我們的代表性創作歌手」。

戈登萊特福特雖是20世紀晚期的民謠與民謠流行樂明星,但他的受歡迎程度加上持續寫歌,使得他直到今年4月還在國際巡迴演出。但他當時已因未具體說明的健康因素而取消今年所有巡演場次。

© 2023 AFP